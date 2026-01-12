Мусульмане Казахстана признали дипфейки запрещенными шариатом

Представители духовного управления мусульман Казахстана заявили, что эта технология «вызывает раздор в обществе», а распространять с помощью дипфейков ложь по шариату строго запрещено

Фото: Андрей Любимов / РБК

Шариат запрещает дипфейки (поддельные видеоролики, созданные с применением искусственного интеллекта), постановило Религиозное управление мусульман Казахстана. Фетва появилась на сайте муфтията.

«Ислам не запрещает развитие науки и техники, открытие новшеств. Однако это развитие должно основываться на благе человечества, справедливости и нравственности и должно осуществляться в рамках шариата. Поэтому любая технология разрешена, если используется в благих целях, и запрещена, если используется в злых, вредных целях», — сказано на сайте.

Дипфейк (от англ. deep learning «глубинное обучение» и fake «подделка») — технология генерации изображения на основе искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которой можно, например, изменить лицо или голос на видео- и аудиозаписях.

В религиозном управлении Казахстана добавили, что дипфейки «вызывают раздор в обществе» и «нарушают мир в стране», и если допустить это, последствия «подорвут единство страны и нанесут вред обществу».

Шариат — система норм и правил, которые лежат в основе исламского права. Он базируется на священной книге мусульман Коране, а также на Сунне — сборнике изречений о словах и поступках пророка Мухаммеда, но толкование и применение этих норм сильно отличается в зависимости от той или иной правовой школы, или мазхаба, и обычаев страны или региона.

Проведенное в ноябре 2025 года исследование НАФИ показало, что каждый пятый житель России регулярно сталкивается с контентом, созданным с помощью ИИ. 43% опрошенных признались, что не могут распознать дипфейк.

В начале 2025-го компания VisionLabs назвала звонки с использованием технологий дипфейка одним из наиболее опасных методов мошенничества.