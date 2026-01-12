Дипломаты рассказали подробности смертельной аварии на воде в Таиланде
В Таиланде на борту скоростного катера, который столкнулся с рыбацкой лодкой, находились 33 гражданина России. Одна россиянка 2008 года рождения при аварии погибла, сообщило генеральное консульство России в Пхукете.
Судно следовало от Пхукета к островам Пхи-Пхи, помимо россиян, на нем также находились граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других государств.
Авария произошла накануне, ориентировочно в 9 часов утра, 23 россиянина получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
«Полиция провинций Пхукет и Краби ведут расследование инцидента», — говорится в сообщении.
Ранее газета Thairath сообщила, что погибшую россиянку звали Елизавета Старых, ей было 18 лет.
По данным издания, на борту судна находились около 50 человек, а также один тайский гид, один иностранный гид и три члена экипажа.
