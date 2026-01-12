 Перейти к основному контенту
Дипломаты рассказали подробности смертельной аварии на воде в Таиланде

Генконсульство в Таиланде рассказало подробности аварии с гибелью россиянки
Фото: ferdyboy / Fotodom / Shutterstock
Фото: ferdyboy / Fotodom / Shutterstock

В Таиланде на борту скоростного катера, который столкнулся с рыбацкой лодкой, находились 33 гражданина России. Одна россиянка 2008 года рождения при аварии погибла, сообщило генеральное консульство России в Пхукете.

Судно следовало от Пхукета к островам Пхи-Пхи, помимо россиян, на нем также находились граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других государств.

Авария произошла накануне, ориентировочно в 9 часов утра, 23 россиянина получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

«Полиция провинций Пхукет и Краби ведут расследование инцидента», — говорится в сообщении.

Россиянка погибла при столкновении спидбота с рыбацкой лодкой в Таиланде
Общество

Ранее газета Thairath сообщила, что погибшую россиянку звали Елизавета Старых, ей было 18 лет.

По данным издания, на борту судна находились около 50 человек, а также один тайский гид, один иностранный гид и три члена экипажа.

