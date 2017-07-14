Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,23 59,83 EUR Нал. 68,87 68,17 USD Бирж. 59,82 -0,18 EUR Бирж. 68,18 -0,32 USD ЦБ. 60,18 -0,44 EUR ЦБ. 68,81 -0,64 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1959,91 +0,28% РТС 1029,89 +0,41% Brent 48,36 -0,02% DJIA 21553,09 +0,10% Nasdaq 6274,44 +0,21% FTSE 7413,44 -0,05%
Как Россия и Запад преодолели кризис в ОБСЕ
Лента новостей
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Башара Асада 02:19, Политика Bloomberg узнал о согласии Турции купить у России С-400 за $2,5 млрд 02:12, Политика Кадыров счел «странным» приговор по делу об убийстве Немцова 01:52, Политика Сербский легионер объяснил причины ухода из ЦСКА 01:27, Спорт Трамп рассказал о работе над вторым соглашением о перемирии в Сирии 01:04, Политика Трамп заявил о нежелании снимать санкции с России 00:42, Политика СМИ сообщили об освобождении гендиректора «Силовых машин» после допроса 00:39, Политика Филиал Промсвязьбанка на Кипре обвинили в мошенничестве 00:18, Бизнес Дипломаты проверят сведения о задержании в Турции семьи россиян с детьми 00:00, Общество Власти Москвы решили возвести вокруг МКАД 10 млн кв. м недвижимости 13 июл, 23:50, Политика Экс-депутат Госдумы отсудил у «Мечела» 12,7 млрд руб. 13 июл, 23:40, Бизнес Минкомсвязь объявила об устранении вируса на портале госуслуг 13 июл, 23:33, Технологии и медиа Трамп заявил о готовности «в нужное время» пригласить Путина в Белый дом 13 июл, 23:32, Политика Путин обсудил перемирие в Сирии с королем Иордании 13 июл, 23:03, Политика На Украине расследуют присвоение $3,8 млн при постройке стены от России 13 июл, 22:33, Политика Псковские пограничники задержали журналистов «МК» и Русской службы BBC 13 июл, 22:13, Общество Трамп и Макрон призвали к сотрудничеству с Россией вопреки разногласиям 13 июл, 22:12, Политика Володин предложил раскрыть данные по голосованию депутатов 13 июл, 22:00, Политика Jaguar представил новый компактный кроссовер E-Pace 13 июл, 22:00, Авто «Яндекс» исключил возможность целенаправленной атаки на портал госуслуг 13 июл, 21:48, Технологии и медиа Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в Канаде 13 июл, 21:42, Политика ФСБ задержала гендиректора «Силовых машин» за разглашение гостайны 13 июл, 21:27, Политика Reuters рассказал о готовящихся санкциях США в отношении китайских банков 13 июл, 21:19, Политика Москва резко нарастила доходы от патентов для предпринимателей 13 июл, 21:11, Экономика «Спектакли не исчезают»: фрагменты репетиции балета «Нуреев» 13 июл, 21:09, Общество Рада разрешила прокуратуре привлечь экс-главу Харькова за мошенничество 13 июл, 21:09, Политика При обрушении шахты на Урале погиб рабочий 13 июл, 21:00, Общество В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусе на портале госуслуг 13 июл, 20:37, Технологии и медиа
Как Россия и Запад преодолели кризис в ОБСЕ
Газета № 123 (2620) (1407) Политика, 13 июл, 14:34
0
Олег Шакиров Как Россия и Запад преодолели кризис в ОБСЕ
Москва пошла на компромисс, чтобы не подрывать работу ОБСЕ — организации, особенно важной в условиях напряженных отношений России и Запада

Во вторник, 11 июля, в австрийском Мауэрбахе были объявлены кандидатуры на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также на три руководящие должности в специализированных институтах ОБСЕ. Формально кандидатуры были представлены на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в среду и будут утверждены посредством процедуры умолчания: если до 18 июля у какой-либо страны не возникнет возражений, решение будет считаться окончательным. Учитывая то, с каким трудом удалось достигнуть компромисса, можно ожидать, что возражений не будет.

Так разрешился не имеющий прецедентов в истории организации политический кризис: с начала июля ОБСЕ функционировала без руководства, а переговоры государств-членов по вопросу ключевых назначений, казалось, зашли в тупик. В условиях напряженности между Россией и Западом подобные разногласия стали привычным делом, однако исход спора вокруг ОБСЕ служит редким в последнее время примером компромисса.

Управленческий кризис

Вакуум руководства организации не стал неожиданностью. Должности глав двух специализированных институтов ОБСЕ, представителя по вопросам свободы СМИ и верховного комиссара по делам национальных меньшинств (ВКНМ) были вакантны с марта 2017 года и августа 2016 года соответственно. 30 июня истекли полномочия директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и генерального секретаря ОБСЕ.

Своевременно договориться о кандидатурах участники ОБСЕ не смогли. Точкой преткновения стал вопрос о порядке назначения. В конце июня российские дипломаты настаивали на том, что кандидаты должны утверждаться в индивидуальном порядке: сначала стоит выбрать генерального секретаря, затем договариваться по остальным постам. Фаворитом «гонки» к тому моменту стал швейцарский дипломат Томас Гремингер, хорошо зарекомендовавший себя как нейтральный посредник в урегулировании украинского кризиса в рамках швейцарского председательства в ОБСЕ в 2014 году. Россия критически относится к специализированным институтам, отмечая дисбалансы и предвзятость в их деятельности, — видимо, поэтому назначение их руководителей с российской точки зрения не считалось приоритетным и не должно было препятствовать решению по генеральному секретарю.

Западные страны выступали за пакетное решение по четырем кандидатурам сразу, полагая, что такая увязка позволит избежать затягивания решения по руководителям институтов в принципе. Идея о назначении руководителей специализированных институтов в «пакете» звучала в ОБСЕ и в прошлом году, но переговорные позиции сторонников такого подхода усилились, когда на кону оказался и пост генерального секретаря. Для некоторых стран пакетное решение представлялось удобным рычагом влияния. Так, Франция, как выяснила швейцарская газета Tages-Anzeiger, для продвижения на пост представителя по вопросам свободы СМИ бывшего госсекретаря по европейским делам и внешней торговле Арлема Дезира, к которому критически относились Россия и ряд других государств, готова была заблокировать назначение Томаса Гремингера и кандидата от Исландии в БДИПЧ Ингеборг Солрун Гисладоттир.

Поскольку решение должно быть принято консенсусом 57 государств-участников, каждая из сторон могла бы заблокировать подход друг друга. Выйти из этого тупика позволил ряд шагов. В частности, важную роль сыграла Австрия, предложив на пост ВКНМ бывшего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера, пользующегося доверием как в России, так и на Западе, взамен не устраивавшего Москву канадского кандидата. Таким образом, австрийское председательство сделало «пакет» более приемлемым для России. По сведениям Tages-Anzeiger, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан убеждал своего российского коллегу Сергея Лаврова во время его визита в Париж на прошлой неделе согласиться на французского кандидата и пакетное решение в целом.

В Мауэрбахе глава российского МИДа подчеркнул: «Есть несколько стран, которые пытаются спекулировать правилами консенсуса». Тем не менее Россия пошла навстречу, с тем чтобы дипломатические разногласия не подрывали работу ОБСЕ — организации, в которой Россия участвует на равноправной основе со странами Запада и которая с российской точки зрения должна иметь больший вес в системе европейской безопасности.

По данным австрийского агентства APA, во время пленарного заседания во вторник глава российского МИДа сказал, что Москва не будет блокировать решение, если по нему сложится консенсус. На практике это означало, что Россия согласилась на пакетное решение по всем четырем постам.

Вскоре после этого Себастьян Курц, министр иностранных дел Австрии, председательствующей в 2017 году в организации, объявил четверку кандидатов: упоминавшиеся выше Томас Гремингер — на пост генсека, Ламберто Заньер — ВКНМ, Арлем Дезир — представителя по вопросами свободы СМИ, Ингеборг Солрун Гисладоттир — директора БДИПЧ.

Западный список

Помимо индивидуального подхода к назначениям Россия ранее настаивала и на том, чтобы среди них были представители стран «к востоку от Вены». Речь шла о кандидатах из ряда стран СНГ, но прежде всего о белорусском дипломате Елене Купчиной. Весной Россия поддержала ее кандидатуру на пост генерального секретаря, однако против выступили некоторые западные страны. В таком случае, по мнению российских дипломатов, Купчина могла бы занять любой из трех оставшихся постов. Тем не менее в итоговом списке кандидатур ее не оказалось, хотя, по словам знакомого с ситуацией источника, идея о том, что назначения на руководящие должности должны быть более сбалансированы в географическом смысле, будет определенным образом зафиксирована.

Очевидно, за исчезновением Купчиной из списка кандидатов стоит прежде всего белорусское решение. Проиграв «гонку» за пост генерального секретаря, Минск решил не соглашаться на меньшее — пост руководителя одного из институтов ОБСЕ, а, наоборот, сконцентрироваться на более амбициозной цели. Такой целью вполне может стать председательство в организации в 2020 году, на что президент Александр Лукашенко намекнул на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске на прошлой неделе.

В самой организации новость о том, что процесс назначений удалось запустить, встретили с облегчением — скорый выход из кризиса не был очевиден — и ждут истечения срока процедуры умолчания, «скрестив пальцы», как выразилась постоянный представитель Франции при ОБСЕ.

На фоне дефицита доверия и обострившихся разногласий между Россией и Западом успешное согласование кандидатур в ОБСЕ является положительным моментом и сигнализирует о том, что при наличии общей заинтересованности стороны могут находить взаимоприемлемые компромиссы в сфере безопасности. Показательно, впрочем, что пока это сотрудничество работает точечно и в духе кризисного менеджмента.

Об авторах
Олег Шакиров эксперт ЦСР по направлению «внешняя политика и безопасность», консультант ПИР-центра
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: ОБСЕ , мнение
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав