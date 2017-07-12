Налоговики не смогут спать спокойно

Счетная палата выявила задолженность ФНС перед бюджетом

Долг ФНС по доходам в 2016 году вырос более чем на 20%, достигнув 1,4 трлн руб., сообщила Счетная палата по итогам проверки ведомства. Также в палате отметили рост недоимки и снижение эффективности взыскания налогов

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Счетная палата заявила, что долг Федеральной налоговой службы (ФНС) перед российским бюджетом по администрируемым доходам на 1 января 2017 года составил 1,4 трлн руб. Это на 21% (246,9 млрд руб.) больше, чем год назад, отмечается в заключении контрольного ведомства.

Сумма неуплаченных в срок налогов увеличилась в 2016 году на 32,5% и составила 618,7 млрд руб. Доля данной недоимки в общей задолженности ведомства составляет 44%.​

В то же время кредиторская задолженность ФНС выросла почти в три раза с начала 2016 года, составив 1,5 трлн руб. Основную часть суммы (954,7 млрд руб.) обеспечили долги по НДФЛ, что, по данным Счетной палаты, связано с несовпадением сроков уплаты налога и подачи соответствующих расчетов.

По результатам выездных и камеральных налоговых проверок в бюджетную систему дополнительно поступило 214,4 млрд руб., на 17% больше, чем в 2015 году (на 30,7 млрд руб.). Однако в целом эффективность взыскания ФНС во всех процедурах снизилась по сравнению с уровнем 2015 года (62 против 71%), считает контрольное ведомство.

На балансе ФНС аудиторы обнаружили 45 проектов на общую сумму 160 млн руб., объекты по ко​торым не были и не будут построены. «Это является неэффективным расходованием федеральных средств», — заключает ведомство.

В период с 2015–​2016 годов ФНС не ввела в эксплуатацию около 50% объектов капитального строительства, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Это является основанием для заключения дополнительных соглашений к госконтрактам на продление сроков строительства, отмечает Счетная палата. Также были выявлены нарушения в региональных управлениях ФНС.

Несмотря на данные нарушения, в 2016 году в федеральный бюджет поступило 6,9 трлн руб. доходов, администрируемых ФНС. Это половина всех доходов федерального бюджета, пишет Счетная палата.

В пресс-службе ФНС пояснили РБК, что рост задолженности по итогам 2016 года обусловлен ростом налоговой базы по имущественным налогам в связи с переходом на кадастровую стоимость вместо инвентаризационной. Новые правила были введены, чтобы значительно увеличить поступления от налога в бюджеты регионов. По данным ФНС, в 2016 году сумма налога на имущество физлиц от 28 пилотных регионов составила 27,9 млрд руб. В ведомстве сообщили, что срок уплаты по имущественным налогам был сдвинут на 1 декабря 2016 года, «в связи с чем процедуры взыскания образовавшейся задолженности перенесены на начало 2017 года».

Еще одной причиной, по данным ФНС, является ликвидация теневых схем уклонений от уплаты налогов в алкогольной отрасли. С этой целью ведомством были проведены ряд налоговых проверок, в ходе которых крупнейшим производителям алкогольной отрасли были начислены налоги сверх уплаченных. Видимо, отсутствие их погашения и привело к росту задолженности всего ведомства, говорит эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. По его мнению, при поступлении налогов всегда есть побочный эффект в виде их задержек. «Любое действие равно противодействию. Чем больше ты давишь, тем больше будет расти задолженность», — говорит он.

В Федеральной налоговой службе отметили, что в 2016 году в результате принудительных мер в бюджет Российской Федерации поступило 769 млрд руб., что на 14% больше уровня 2015 года. Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов позволило ФНС увеличить суммы взысканной задолженности на 34%, до 82 млрд руб. «ФНС в первую очередь работает с юридическими лицами, а физиков как заставишь заплатить — последнюю квартиру отобрать? Если юрлицу ты можешь расчетный счет перекрыть, то с физлицами рычагов давления меньше, тут скорее социальная работа должна проводиться», — отмечает Филиппов.

С 1 января 2017 года налоговым органам были переданы полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен главой 34 «Страховые взносы», устанавливающей функции по администрированию налоговыми органами этих платежей. Ранее эти функции выполнялись ПФР и ФСС.

Согласно отчетности, размещенной на сайте ФНС, всего с января по май в федеральный бюджет было перечислено 3,1 трлн руб. доходов, администрируемых ФНС. Задолженность перед бюджетом на 1 июня составляла 1,1 трлн руб.