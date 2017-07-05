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Неподсудный опрос
Газета № 116 (2613) (0507) Общество, 04 июл, 16:46
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Неподсудный опрос
Мэрия назвала голосование о реновации «обсуждением общественных проблем»
Голосование о включении в программу реновации является способом обсуждения общественно важных проблем, которое не несет правовых последствий для его участников, говорится в отзыве мэрии в суд
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Голосование жителей многоквартирных домов о включении в программу реновации — это способ обсуждения важных для общества проблем, который не влечет никаких обязанностей для граждан. Об этом говорится в письме правительства Москвы в Мосгорсуд в ответ на исковое заявление о признании недействительным постановления мэрии о порядке голосования. РБК ознакомился с копией отзыва, подлинность документа подтвердил представитель истцов.

«Голосование не является формой осуществления власти населением, лишь предоставляя каждому заинтересованному лицу возможность участвовать в обсуждении», — указано в отзыве. Конечная цель обсуждения — «выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам и получение общественной оценки проекта программы реновации».

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В мае несколько горожан подали иски о признании недействительным постановления мэрии №245 о порядке голосования. По мнению заявителей, вопрос права собственности на жилье не может решаться голосованием, каждый гражданин сам вправе распоряжаться своим имуществом. 28 июня Мосгорсуд оставил без рассмотрения иск двух собственников квартиры в доме, попавшем в список на снос.

Голосование не влечет прекращения права собственности, аренды, ипотеки и так далее, говорится в отзыве правительства Москвы. Постановление о порядке голосования не порождает никаких прав и обязанностей для граждан, поэтому его нормы не могут нарушать право на частную собственность, гарантированную ст. 35 Конституции. Для жителей опрос не является сделкой, поэтому нормы законов по охране права частной собственности к порядку голосования не применяются. Если собственники помещений проведут общее собрание, то его результат будет учтен в проекте программы. Само решение по своей правовой природе является «лишь формой выявления и учета мнения населения», в том числе для принятия решения о реновации, отмечается в документе.

Жители 4,5 тыс. домов с 14 мая по 15 июня голосовали на сайте «Активный гражданин» и в МФЦ за или против включения в программу реновации. Как утверждал мэр Сергей Собянин, собственники «сами решат», переселиться в новые дома или остаться в старых, «любое решение москвичей будет учтено и выполнено». «Те дома, жители которых подтвердят свое желание участвовать в программе реновации, будут включены в проект программы. Дома, жители которых выскажутся против, не будут участвовать в программе реновации», — подчеркивал градоначальник. На встречах с жителями чиновники не раз призывали москвичей голосовать, указывая, что именно от результатов голосования будет зависеть, войдет ли дом в проект голосования.

За снос проголосовали жители 4087 домов. Власти до 15 июля продлили срок, в течение которого жители домов, не вошедших в предварительный список, могут провести собрание и подать заявку на включение в программу. Однако 1 июля вступил в силу закон о реновации, согласно которому в проект программы могут войти только те дома, в которых голосование прошло до вступления закона в действие. Дома, не успевшие провести собрание, смогут войти в список, если жители обратятся в суд или власти примут поправки в закон, писал «Коммерсантъ».

Формально результаты голосования не являются обязательными, опрос просто позволяет выяснить мнение населения, как публичные слушания, полагает член Московской коллегии адвокатов Артур Айрапетов. «В постановлении указано, что голосование проводится для выявления и учета мнения жителей. В действующих законах и кодексах не прописан механизм голосования для решения таких вопросов, как снос дома. Закон о реновации также не делает результаты голосования обязательными: в нем написано, что дома, где уже состоялось голосование, могут войти в проект программы, а не войдут», — пояснил Айрапетов. Все это означает, что в дальнейшем чиновники могут не включить в список на реновацию или отсрочить снос любого дома, в котором большинство проголосовали за программу, считает юрист.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Москва , Мосгорсуд , голосование , реновация , пятиэтажки
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