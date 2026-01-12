Доминиканский футболист отказался возвращаться в российский клуб

Эдарлин Рейес не приехал на сборы тульского «Арсенала» в Турции. Доминиканец выступал за команду один год. В клубе заявили, что оштрафуют его

Эдарлин Рейес (Фото: Официальный сайт ФК «‎Арсенал» (Тула) )

Доминиканский полузащитник Эдарлин Рейес отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска, несмотря на действующий контракт, сообщила пресс-служба тульского клуба Первой лиги.

Команда уже начала сборы в Турции, для Рейеса заблаговременно приобрели билеты. В клубе назвали поведение игрока неуважительным и пообещали оштрафовать его, но выразили надежду, что удастся найти «компромиссный выход из этой ситуации».

Рейес стал игроком тульской команды в январе 2025-го. В этом сезоне на его счету три гола и шесть передач в 16 матчах. Он не играл с ноября.

В сборной Доминиканской Республики полузащитник провел 38 матчей и забил пять голов.

«Арсенал» идет десятым в Первой лиге после 21 тура.