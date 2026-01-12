 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,12 x 9,5 2 18 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,6 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Доминиканский футболист отказался возвращаться в российский клуб

Доминиканец Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал» из отпуска
Эдарлин Рейес не приехал на сборы тульского «Арсенала» в Турции. Доминиканец выступал за команду один год. В клубе заявили, что оштрафуют его
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес (Фото: Официальный сайт ФК «‎Арсенал» (Тула) )

Доминиканский полузащитник Эдарлин Рейес отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска, несмотря на действующий контракт, сообщила пресс-служба тульского клуба Первой лиги.

Команда уже начала сборы в Турции, для Рейеса заблаговременно приобрели билеты. В клубе назвали поведение игрока неуважительным и пообещали оштрафовать его, но выразили надежду, что удастся найти «компромиссный выход из этой ситуации».

Рейес стал игроком тульской команды в январе 2025-го. В этом сезоне на его счету три гола и шесть передач в 16 матчах. Он не играл с ноября.

В сборной Доминиканской Республики полузащитник провел 38 матчей и забил пять голов.

«Арсенал» идет десятым в Первой лиге после 21 тура.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Первая лига (ФНЛ) Арсенал Тула
Материалы по теме
«Рубин» продал азербайджанскому «Сабаху» футболиста сборной Узбекистана
Спорт
Сбежавший в США баскетболист подписал контракт в студенческой лиге NCAA
Спорт
Сотни фанатов «Шальке» сбежали с поезда на драку в лесу, дернув стоп-кран
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Финляндия освободила следовавшее из Петербурга судно Политика, 13:41
Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной Общество, 13:30
Доминиканский футболист отказался возвращаться в российский клуб Спорт, 13:27
Доллар с начала 2026 года вырос на рынке Forex к валюте Ирана на 2300% Инвестиции, 13:20
Eurasia Group предупредила Евросоюз о годе экзистенциального кризиса Политика, 13:20
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Самые яркие выходы звезд на красной дорожке «Золотого глобуса — 2026» Life, 13:05
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как бизнесу обеспечить прозрачность и законность в сфере сертификации Компании, 13:00
Игрок ЦСКА стал форвардом недели в КХЛ после победного гола «Спартаку» Спорт, 12:59
Гуцан рассказал о борьбе с иллюзиями отдельных граждан со связями Политика, 12:57
Все попытки мотивировать сотрудников проваливаются. Про что вы забываете Образование, 12:56
Ректора петербургского вуза обвинили в легализации более 500 мигрантов Общество, 12:48
Бывшая третья ракетка мира завершил карьеру в 35 лет Спорт, 12:47
Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР Спорт, 12:46