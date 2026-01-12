 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Издатели интернет-СМИ предупредили о «конце эры трафика» из-за ИИ

Распространение ИИ-сводок за год сократило на треть переходы на новостные сайты из поисковиков. Издатели ожидают падения трафика еще на 43% в течение трех лет, переходят на платную подписку и берут пример с блогеров
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Издатели интернет-СМИ по всему миру ожидают резкого падения трафика из поисковых систем в течение ближайших трех лет, поскольку ИИ-сводки и чат-боты меняют способы потребления контента, следует из отчета Института изучения журналистики Reuters (RISJ).

В рамках исследования были опрошены 280 руководителей СМИ из 51 страны, по их оценке, количество переходов из поисковых систем сократится на 43% в течение трех лет. Три четверти участников опроса в 2026 году планируют предложить своим журналистам взять пример с блогеров на YouTube и в TikTok, поскольку популярность короткометражных видео и аудиоконтента продолжает стремительно расти. В то же время половина планирует сотрудничать со сторонними блогерами ради распространения контента.

На глобальном уровне поисковой трафик на новостные сайты за год сократился на треть из-за появления ИИ-сводок и чат-ботов, а также из-за изменений поисковых алгоритмов, «жизненно важных» для работы ряда медиакомпаний.

Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска из-за эротических дипфейков
Политика
Фото:Abdlh Syamil / Shutterstock

Согласно данным американской компании Chartbeat (предоставляет услуги по отслеживанию трафика онлайн-СМИ) после анализа работы 2,5 тыс. новостных сайтов, поисковая выдача Google на них в мире снизилась на 33%, а в США этот показатель еще выше, пишет The Guardian.

Наибольший спад наблюдается у изданий, публикующих материалы про лайфстайл, путешествия и знаменитостей. СМИ, которые ведут прямые эфиры и трансляции, в большей степени «защищены» в условиях конкуренции с ИИ-сводками.

Обзоры искусственного интеллекта Google уже отображаются в верхней части примерно 10% результатов поиска в США, аналогичный процесс широко распространяется в других странах. Количество переходов на сайты СМИ из Chat-GPT растет, но в отчете RISJ это количество по-прежнему сравнивается с «незначительной погрешностью».

«Эра трафика» для онлайн-издателей, которая поддерживала их существование с момента появления интернета, подходит к концу, отмечает старший научный сотрудник RISJ Ник Ньюман. «Издатели опасаются, что чат-боты на основе искусственного интеллекта создают новый удобный способ доступа к информации, который может оставить новостные бренды — и журналистов — в затруднительном положении», — указывает он.

В то же время он говорит, что технологические платформы «не обладают всеми преимуществами». По его мнению, достоверные новости, экспертный анализ и различные точки зрения остаются важными как для отдельных людей, так и для общества в целом, а искусственному интеллекту будет сложно воспроизвести человеческий подход к созданию публикаций.

Тенденция по отказу онлайн-СМИ от попыток привлечь большой трафик на сайте уже наблюдается, поскольку всё меньше людей переходят по ссылкам на статьи, поэтому всё чаще медиакомпании стали использовать модель платной подписки, которая обеспечивает прямую связь с аудиторией, отмечается в отчете.

