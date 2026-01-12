Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 3 месяца
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране на 90 суток. Документы опубликованы на сайте парламента.
Проекты зарегистрированы под номерами 14366 и 14367. Если парламент поддержит инициативу, то с 3 февраля на Украине в очередной раз продлят действие военного положения и мобилизации.
После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года власти ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная рада регулярно продлевает их каждые три месяца. Последний раз такой закон приняли 5 ноября 2025 года, оба режима продлили до февраля 2026 года.
В конце декабря 2025 года украинский лидер заявил, что после подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта мобилизацию могут отменить или проводить частично. При этом военное положение в стране отменять не будут. Его планируют продлить еще на несколько месяцев. Это, по его словам, делает быстрое проведение парламентских и местных выборов невозможным.
