Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Eurasia Group предупредила Евросоюз о годе экзистенциального кризиса

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В 2026 год Европа вошла в непростых условиях: от ее влияния на украинский конфликт и конкурентоспособности будет зависеть значимость региона и то, «сможет ли Европа выжить», считают в Eurasia Group
Фото: Robsonphoto / Shutterstock
Фото: Robsonphoto / Shutterstock

Для Европы подошел к концу «отпуск от истории», обеспеченный Pax Americana, написал в колонке для Politico руководитель европейского направления компании Eurasia Group Мужтаба Рахман. Впереди регион ждут новые вызовы, считает он.

Pax Americana — американский мир, период после окончания Второй мировой войны, когда Штаты заняли доминирующую роль в западном мире.

Европа вошла в 2026-й в условиях усиления действий России в отношении Украины, подрыва промышленной базы ЕС со стороны Китая и непростой ситуации с США. Рахман обратил внимание, что Штаты в связи с притязаниями на Гренландию «фактически угрожают» аннексировать территорию союзника по НАТО и подрывают многостороннюю нормативную систему ЕС. При этом он ожидает, что постепенная эрозия привычных для Европы норм лишь усилится из-за слабости руководства в Германии, Франции и Великобритании.

По мнению эксперта, «величайшие экзистенциальные риски» для Европы будут проистекать из трансатлантических отношений. Наиболее успешным для европейских лидеров вариантом развития событий в 2026 году Рахман назвал продолжение «ситуативной дипломатии» с США, которая складывалась в 2025-м. «Однако, если в этих отношениях возникнут новые угрозы, особенно в отношении Гренландии, этот балансирующий акт может оказаться невозможным», — добавил он.

Спецпосланник Трампа обвинил Данию в оккупации Гренландии вопреки ООН
Политика
Джефф Лэндри

Дальнейшую значимость Европы в новом глобальном порядке определят ее влияние на украинский конфликт, а также конкурентоспособность, продолжил Рахман. От этого, по его словам, будет зависеть, «сможет ли Европа выжить».

Ранее Politico узнало о подготовке Евросоюзом плана на случай нападения США на Гренландию. При этом издание отметило, что, если Штаты решатся на захват острова, европейцы едва ли смогут этому помешать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключал, что 2025-й станет последним мирным годом для Европы. Он добавил, что в регионе идет перевооружение и настрой общественного мнения на вооруженный конфликт.

Президент Владимир Путин неоднократно называл «ложью и бредом» заявления о возможности большой войны в Европе. По словам российского лидера, европейские политики только повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой. В Кремле отмечали, что Россия никогда никому не угрожала.

Романов Илья
Европа США Гренландия Евросоюз
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
