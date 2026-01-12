 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР

Александр Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР
Бублик выиграл турнир ATP-250 в Гонконге, что позволило ему занять десятую позицию в рейтинге АТР. Россияне Медведев и Рублев также поднялись в рейтинге
Александр Бублик
Александр Бублик (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР после победы на турнире ATP-250 в Гонконге.

В финале турнира в Гонконге Бублик обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Эта победа позволила 28-летнему теннисисту впервые в карьере подняться на десятую строчку рейтинга АТР, оставив за собой американца Джейка Дрэйпера.

Сейчас лидером рейтинга идет испанец Карлос Алькарас, второе место занимает итальянец Янник Синнер, на третьем расположился немец Александр Зверев.

Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире в Брисбене поднялся на 12-е место в рейтинге ATP. А Андрей Рублев, который уступил итальянцу Лоренцо Музетти в полуфинале в Гонконге, поднялся на две строчки и занимает 14-ю позицию.

Победа над Музетти стала для Бублика девятой в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде и пятой с июня 2025-го, когда он выиграл соревнования в Галле (Германия), Гштааде (Швейцария), Кицбюэле (Австрия) и Ханчжоу (Китай). Лучшим результатом спортсмена на турнирах «Большого шлема» остается выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2025 году.

Бублик родился в Гатчине и до 2016 года представлял Россию.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Александр Бублик теннис
