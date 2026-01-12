Соболенко отреагировала на отказ украинки Костюк пожимать руку в финале

После начала специальной военной операции украинские теннисисты отказываются жать руки соперницам из России и Белоруссии

Арина Соболенко (Фото: Albert Perez / Getty Images)

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что ее не беспокоит отказ украинки Марты Костюк пожать руку после матча финала WTA-500. Об этом белоруска сказала во время пресс-конференции.

«Это их позиция. Что я могу сделать? Меня это не беспокоит. Мне все равно. Когда выхожу на матч, это все о теннисе и спорте. Я думаю о своем теннисе и о том, что нужно сделать, чтобы выиграть», — сказала Соболенко.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Соболенко в двух сетах обыграла украинскую теннисистку со счетом 6:4, 6:3. После окончания матча Костюк отказалась пожимать руку.

27-летняя белоруска добавила, что ей не важно, кто играет напротив, она все равно выходит и старается изо всех сил бороться за трофей.

Соболенко имеет на своем счету 22 титула WTA. Победа в Брисбене стала для спортсменки третьей в карьере.