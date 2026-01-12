 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,12 x 9,5 2 18 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,6 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Соболенко отреагировала на отказ украинки Костюк пожимать руку в финале

Соболенко фразой «все равно» отреагировала на отказ Костюк пожать руку в финале
После начала специальной военной операции украинские теннисисты отказываются жать руки соперницам из России и Белоруссии
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Albert Perez / Getty Images)

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что ее не беспокоит отказ украинки Марты Костюк пожать руку после матча финала WTA-500. Об этом белоруска сказала во время пресс-конференции.

«Это их позиция. Что я могу сделать? Меня это не беспокоит. Мне все равно. Когда выхожу на матч, это все о теннисе и спорте. Я думаю о своем теннисе и о том, что нужно сделать, чтобы выиграть», — сказала Соболенко.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Соболенко в двух сетах обыграла украинскую теннисистку со счетом 6:4, 6:3. После окончания матча Костюк отказалась пожимать руку.

27-летняя белоруска добавила, что ей не важно, кто играет напротив, она все равно выходит и старается изо всех сил бороться за трофей.

После начала специальной военной операции украинские теннисисты отказываются жать руки соперницам из России и Белоруссии.

Соболенко имеет на своем счету 22 титула WTA. Победа в Брисбене стала для спортсменки третьей в карьере.

Рената Утяева
Арина Соболенко теннис
