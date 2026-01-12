Ректора петербургского вуза обвинили в легализации более 500 мигрантов

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Расследование дела в отношении ректора одного из частных вузов в Санкт-Петербурге по обвинению в легализации более 500 мигрантов завершено, оно передано в Куйбышевский районный суд. Об этом сообщило главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении не назван вуз и имена фигурантов дела. Однако в ноябре 2024 года пресс-служба судов города сообщила, что по делу о незаконной легализации мигрантов арестовали ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова. Как писало 47news, вместе с ним арестовали уроженца Новосибирска Валерия Урбана и гражданина России, Сирии и Швеции Хамеда Ахмеда.

Помимо 46-летнего ректора, фигурантами дела также являются 53-летний предприниматель и уроженец государства Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство, уточнили в МВД.

По данным правоохранительных органов, они предлагали иностранцам оформить учебные визы без реального обучения в вузе и незаконно поставить их на миграционный учет. В период с января 2020 года по ноябрь 2024 года подозреваемые легализовали 501 человека и заработали более 40 млн руб., которые отмыли через «мнимые сделки», утверждает МВД.

Против мужчин возбудили дела о легализации средств, приобретенных незаконным путем в особо крупном размере и об организации незаконной миграции (ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса). По последней статье им может грозить до десяти лет лишения свободы. Обвиняемые находятся под домашним арестом.