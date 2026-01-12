 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ректора петербургского вуза обвинили в легализации более 500 мигрантов

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Расследование дела в отношении ректора одного из частных вузов в Санкт-Петербурге по обвинению в легализации более 500 мигрантов завершено, оно передано в Куйбышевский районный суд. Об этом сообщило главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении не назван вуз и имена фигурантов дела. Однако в ноябре 2024 года пресс-служба судов города сообщила, что по делу о незаконной легализации мигрантов арестовали ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова. Как писало 47news, вместе с ним арестовали уроженца Новосибирска Валерия Урбана и гражданина России, Сирии и Швеции Хамеда Ахмеда.

Помимо 46-летнего ректора, фигурантами дела также являются 53-летний предприниматель и уроженец государства Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство, уточнили в МВД.

По данным правоохранительных органов, они предлагали иностранцам оформить учебные визы без реального обучения в вузе и незаконно поставить их на миграционный учет. В период с января 2020 года по ноябрь 2024 года подозреваемые легализовали 501 человека и заработали более 40 млн руб., которые отмыли через «мнимые сделки», утверждает МВД.

В Москве арестовали курьеров банды, «легализовавшей» тысячу мигрантов
Общество

Против мужчин возбудили дела о легализации средств, приобретенных незаконным путем в особо крупном размере и об организации незаконной миграции (ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса). По последней статье им может грозить до десяти лет лишения свободы. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Александра Озерова
легализация Санкт-Петербург легализация мигрантов суд
Материалы по теме
ФСБ раскрыла схему легализации 2 тыс. мигрантов
Общество
В Москве арестовали курьеров банды, «легализовавшей» тысячу мигрантов
Общество
В Москве выявили схему легализации более 3 тыс. мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной Общество, 13:30
Доминиканский футболист отказался возвращаться в российский клуб Спорт, 13:27
Доллар с начала 2026 года вырос на рынке Forex к валюте Ирана на 2300% Инвестиции, 13:20
Eurasia Group предупредила Евросоюз о годе экзистенциального кризиса Политика, 13:20
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Самые яркие выходы звезд на красной дорожке «Золотого глобуса — 2026» Life, 13:05
Как бизнесу обеспечить прозрачность и законность в сфере сертификации Компании, 13:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Игрок ЦСКА стал форвардом недели в КХЛ после победного гола «Спартаку» Спорт, 12:59
Гуцан рассказал о борьбе с иллюзиями отдельных граждан со связями Политика, 12:57
Все попытки мотивировать сотрудников проваливаются. Про что вы забываете Образование, 12:56
Ректора петербургского вуза обвинили в легализации более 500 мигрантов Общество, 12:48
Бывшая третья ракетка мира завершил карьеру в 35 лет Спорт, 12:47
Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР Спорт, 12:46
Издатели интернет-СМИ предупредили о «конце эры трафика» из-за ИИ Технологии и медиа, 12:44