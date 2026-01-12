Гуцан рассказал о борьбе с иллюзиями отдельных граждан со связями

Генпрокуратуре предстоит еще много сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их денег и имущества, заявил Гуцан

Александр Гуцан (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры, генеральный прокурор Александр Гуцан пообещал, что ведомство продолжит работу по изъятию коррупционного имущества чиновников.

«Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали у отдельных граждан иллюзию недосягаемости для правосудия. В этом контексте еще много предстоит сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их денег и имущества, полученных преступным путем», — заявил глава надзорного ведомства, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в условиях «глобальных изменений мироустройства» и усложнения многих общественных отношений, роль прокуратуры «заметно возрастает». По его словам, в результате работы органов удалось восстановить права более 1 млн граждан, включая участников военной операции и членов их семей. Он также отметил работу прокуратуры в отстаивании интересов несовершеннолетних в сфере безопасности и получении образования, соблюдении трудовых прав граждан, ценообразования на жизненно важные товары, а также по вопросам качества и стоимости услуг ЖКХ.

Кроме того, генеральный прокурор обратил внимание на регулярные приемы предпринимателей и развитие «каналов обратной связи с бизнес-сообществом» для «укрепления частного сектора и инвестиционного потенциала». По словам Гуцана, такая практика способствует преодолению административных барьеров, исключению излишних затрат предприятий и созданию условий для делового роста.

12 января председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил к июню подготовить обзор практики по рассмотрению судами дел по противодействию коррупции и по обращению в доход государства имущества, приобретенного в нарушение антикоррупционных ограничений. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с планом деятельности Верховного суда, и подтвердили в пресс-службе судебной инстанции.

Весной 2025 года Краснов заявил, что Генпрокуратура в 2024 году добилась конфискации у коррупционеров активов на 504 млрд руб.

В 2025 году суды, в частности, приняли решение об изъятии в доход государства по искам Генпрокуратуры активов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи на 1,2 млрд руб., бывшего премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева на 41,9 млрд руб., экс-главы Совета судей Виктора Момотова и его партнеров на 9 млрд руб., бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его семьи на 15,8 млрд руб.