Игрок ЦСКА стал форвардом недели в КХЛ после победного гола «Спартаку»

В число лучших хоккеистов недели вошли форвард ЦСКА Полтапов, защитник «Локомотива» Гернат и вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой

Прохор Полтапов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Забросивший по две шайбы «Спартаку» и «Шанхай Дрэгонс» Прохор Полтапов из ЦСКА был признан лучшим нападающим недели в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Полтапов в трех матчах записал на свой счет пять очков (четыре гола и передача). Его шайбы в дерби с «красно-белыми» (2:1) и игре с «Дрэгонс» (3:2) стали победными.

Еще один игрок ЦСКА, 19-летний защитник Иван Патрихаев, стал лучшим новичком недели — на его счету один гол в трех встречах.

Среди вратарей лучшим стал Семен Вязовой из уфимского «Салавата Юлаева». Он помог команде выиграть все три матча, отразив почти 96% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником признали Мартина Герната из ярославского «Локомотива», у него три гола и две передачи в двух матчах.

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции, ЦСКА — четвертое. «Салават Юлаев» идет седьмым в Восточной конференции.