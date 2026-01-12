 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Игрок ЦСКА стал форвардом недели в КХЛ после победного гола «Спартаку»

Автор победного гола «Спартаку» Полтапов стал лучшим форвардом недели в КХЛ
В число лучших хоккеистов недели вошли форвард ЦСКА Полтапов, защитник «Локомотива» Гернат и вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой
Прохор Полтапов
Прохор Полтапов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Забросивший по две шайбы «Спартаку» и «Шанхай Дрэгонс» Прохор Полтапов из ЦСКА был признан лучшим нападающим недели в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Полтапов в трех матчах записал на свой счет пять очков (четыре гола и передача). Его шайбы в дерби с «красно-белыми» (2:1) и игре с «Дрэгонс» (3:2) стали победными.

Еще один игрок ЦСКА, 19-летний защитник Иван Патрихаев, стал лучшим новичком недели — на его счету один гол в трех встречах.

Дебютная шайба Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» обыграть клуб КХЛ
Спорт
Евгений Кузнецов

Среди вратарей лучшим стал Семен Вязовой из уфимского «Салавата Юлаева». Он помог команде выиграть все три матча, отразив почти 96% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником признали Мартина Герната из ярославского «Локомотива», у него три гола и две передачи в двух матчах.

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции, ЦСКА — четвертое. «Салават Юлаев» идет седьмым в Восточной конференции.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Спартак
