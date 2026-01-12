РКН не увидел причин для разблокировки Roblox

Roblox заблокировали в декабре за игнорирование требований Роскомнадзора, после чего игровая платформа выразила готовность принять меры. В начале января было введено подтверждение возраста для общения в чатах

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Оснований для разблокировки игровой платформы Roblox в России нет, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Роскомнадзора.

Roblox был заблокирован больше месяца назад, 3 декабря. Регулятор объяснил, что причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Спустя две недели, 17 декабря, Роскомнадзор сообщил об обращении платформы, которая выразила готовность принять меры для снятия блокировки.

В начале января Roblox начал требовать подтверждение возраста для общения в чатах. Кроме того, игроков распределят по возрастным группам, а если пользователю нет 13 лет, его личные данные будут удалены, к примеру, адрес электронной почты и номер телефона.