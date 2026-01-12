 Перейти к основному контенту
В Москве приступили к возведению пешеходного моста на Болотной набережной

Сюжет
Новости Москвы

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

В столице начались подготовительные работы к возведению пешеходного моста на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. Новая переправа соединит Болотную площадь с кинотеатром «Ударник» и пространством ГЭС-2, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сооружение длиной около 170 м и шириной 5,4 м будет иметь четыре схода, оснащенные лестницами и пандусами для маломобильных горожан. Согласно проекту, пропускная способность моста составит до 1,5 тыс. человек в час. Работы ведутся с воды, чтобы не перекрывать движение транспорта по мосту. Для строительства подготовлен специальный флот из барж, буксиров и плавкрана.

Собянин отметил, что реализация проекта позволит почти в два раза сократить время пешеходного маршрута от Болотной площади до «Ударника» и ГЭС-2. Новый мост станет частью единой пешеходной зоны, которая соединит Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

По словам мэра, при строительстве применяются современные инженерные решения, позволяющие вести работы в ограниченных условиях строительной площадки и в зимний период. Проезжая часть в районе моста останется открытой для транспорта.

Проект пешеходного моста на Болотной набережной ранее вошел в программу комплексного развития центра Москвы, направленную на улучшение городской мобильности и создание непрерывных маршрутов для пешеходов и велосипедистов.

Теги
пешеходный мост Москва Болотная набережная Сергей Собянин
