 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,12 x 9,5 2 18 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,6 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Бывшая третья ракетка мира завершил карьеру в 35 лет

Милош Раонич завершил карьеру теннисиста в 35 лет
Милош Раонич за карьеру выиграл восемь турниров ATP, доходил до финала Уимблдона и четырех финалов на соревнованиях серии «Мастерс»
Милош Раонич
Милош Раонич (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Канадский теннисист Милош Раонич, финалист Уимблдона-2016, объявил в соцсети X о завершении спортивной карьеры в 35 лет.

Лучшим местом Раонича в мировом рейтинге было третье (в 2016-м), всего на его счету восемь титулов ATP и более $20 млн призовых.

Раонич родился в Югославии и в возрасте трех лет переехал с семьей в Канаду. Он стал профессиональным теннисистом в 2008 году и спустя три года завоевал первый титул в ATP.

Канадец четыре раза доходил до финалов турнира серии «Мастерс» и все проиграл (один Рафаэлю Надалю и три Новаку Джоковичу). На турнирах «Большого шлема» он также выходил в полуфиналы Уимблдона в 2014-м и Australian Open в 2016-м.

Последним турниром на уровне ATP для Раонича стала Олимпиада в Париже, где он уступил в первом круге.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис
Материалы по теме
Олимпийский чемпион по хоккею из России завершил карьеру
Спорт
Олимпийский чемпион по боксу из России Батыргазиев приостановил карьеру
Спорт
Бывшая третья ракетка мира Вавринка завершит карьеру в 2026 году
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Финляндия освободила следовавшее из Петербурга судно Политика, 13:41
Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной Общество, 13:30
Доминиканский футболист отказался возвращаться в российский клуб Спорт, 13:27
Доллар с начала 2026 года вырос на рынке Forex к валюте Ирана на 2300% Инвестиции, 13:20
Eurasia Group предупредила Евросоюз о годе экзистенциального кризиса Политика, 13:20
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Самые яркие выходы звезд на красной дорожке «Золотого глобуса — 2026» Life, 13:05
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как бизнесу обеспечить прозрачность и законность в сфере сертификации Компании, 13:00
Игрок ЦСКА стал форвардом недели в КХЛ после победного гола «Спартаку» Спорт, 12:59
Гуцан рассказал о борьбе с иллюзиями отдельных граждан со связями Политика, 12:57
Все попытки мотивировать сотрудников проваливаются. Про что вы забываете Образование, 12:56
Ректора петербургского вуза обвинили в легализации более 500 мигрантов Общество, 12:48
Бывшая третья ракетка мира завершил карьеру в 35 лет Спорт, 12:47
Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР Спорт, 12:46