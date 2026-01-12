Бывшая третья ракетка мира завершил карьеру в 35 лет
Канадский теннисист Милош Раонич, финалист Уимблдона-2016, объявил в соцсети X о завершении спортивной карьеры в 35 лет.
Лучшим местом Раонича в мировом рейтинге было третье (в 2016-м), всего на его счету восемь титулов ATP и более $20 млн призовых.
Раонич родился в Югославии и в возрасте трех лет переехал с семьей в Канаду. Он стал профессиональным теннисистом в 2008 году и спустя три года завоевал первый титул в ATP.
Канадец четыре раза доходил до финалов турнира серии «Мастерс» и все проиграл (один Рафаэлю Надалю и три Новаку Джоковичу). На турнирах «Большого шлема» он также выходил в полуфиналы Уимблдона в 2014-м и Australian Open в 2016-м.
Последним турниром на уровне ATP для Раонича стала Олимпиада в Париже, где он уступил в первом круге.
