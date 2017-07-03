Россия в тени

РФ вошла в пятерку крупнейших экономик со скрытым сектором

Россия заняла четвертое место в топ-5 крупнейших теневых экономик мира, оценили эксперты: ее объем составляет 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП страны. Хуже дела обстоят лишь у Украины, Нигерии и Азербайджана

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвертое место в рейтинге, куда включены 28 стран. Ее объем составляет 33,6 трлн руб., или 39% от прошлогоднего ВВП страны, отмечается в поступившем в РБК исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), посвященном оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики. Показатель теневой экономики в России — один из самых высоких в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Больший объем экономики в тени лишь у Украины (46% от ВВП, или 1,1 трлн грн), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). На пятом месте расположилась Шри-Ланка с показателем 38%.

Эксперты ACCA определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора. Наименьшие показатели объема теневого сектора по итогам 2016 года зафиксированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).

Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 году 22,66%, подсчитала ACCA. В ближайшие годы она будет сокращаться: до 22,5% в 2017 году, 22,1% в 2020-м и 21,4% в 2025 году, прогнозируют эксперты. В России показатель практически не меняется год от года: в 2011 году он составлял 39,33%, а к 2025 году останется на том же уровне — 39,3%, ожидает ACCA.

Методология Исследование базируется на опросе ведущих предпринимателей, а также выводах двух групп экспертов. Одна команда специалистов занималась прогнозными проектировками и использовала метод сканирования горизонтов (horizon scanning) в отношении возникающих проблем и факторов, которые появятся в будущем, анализировала научную литературу и теоретические исследования, опрашивала экспертов на предмет дальнейшего развития теневой экономики и применяла метод «мягкого» прогнозирования, представляющий собой построение прогнозных сценариев. Другая команда применяла количественный метод, используя математический анализ для моделирования отношений, влияющих на теневой сектор, чтобы построить ряды количественных прогнозов и создать эконометрическую модель. Оценка объема теневого сектора строится на двухсекторной модели расчетного общего равновесия, в которую включаются такие переменные, как потребительские расходы, инвестиции к ВВП страны, реальный ВВП на душу населения, занятость, налоги к ВВП страны, государственные расходы к ВВП страны и темпы роста ВВП, число интернет-пользователей на тысячу человек.

Теневая экономика в мире

В процессе исследования эксперты ACCA выделили две группы факторов — актуальные и формирующиеся, — которые определяют развитие теневых экономик. В первую группу вошли экономические и бизнес-факторы, социально-демографические, социальные и государственные. Во вторую группу помимо перечисленных эксперты добавили также научно-технологические. В настоящий момент уровень теневой экономики в мире можно снизить за счет улучшения качества бюрократии, усиления контроля над коррупцией и увеличения ВВП на душу населения; в России — посредством усиления борьбы с коррупцией, улучшения демократической подотчетности и роста ВВП, отмечается в исследовании.

В период до 2025 года теневую экономику будут поддерживать прежде всего факторы экономической группы. В пятерку важнейших из них опрошенные ACCA эксперты включили высокое налоговое бремя, рецессию в местных экономиках, сложность налоговой системы, замедление мировой экономики и легкость работы в неформальном секторе. Среди бизнес-факторов главными были признаны увеличение давления на бизнес, жесткая рыночная конкуренция и увеличение числа независимых работников; среди социодемографических — рост безработицы, повышение уровня бедности, ограниченный доступ к образованию; среди социальных — повышение уровня коррупции, отсутствие в сознании «категории вины» и низкий уровень выявления неформальной экономической деятельности.

Респонденты сошлись во мнении, что основную ответственность за развитие теневой экономики несет правительство. На второе место собеседники ACCA поместили граждан, которые должны либо воздерживаться от неформальной экономической деятельности, либо уведомлять о ней органы власти. Для властей в вопросе сокращения теневого сектора, по мнению опрошенных, первоочередными должны быть следующие задачи: снижение уровня коррупции, легализация отдельных секторов теневой экономики и их интеграция в легальную экономику; повышение прозрачности госуправления, усиление контроля в сфере уклонения от уплаты налогов (в частности, крупными корпорациями), использование технологий для мониторинга используемых населением моделей потребления и выявления незаконной деятельности и выработка более унифицированных законодательных норм.

На уровне стратегий собеседники ACCA обозначили пять направлений борьбы с теневой экономикой: увеличение числа транзакций, которые должны осуществляться через электронные платформы; усиление надзора над компаниями для обеспечения соблюдения законодательства; снижение уровня безработицы; увеличение инвестиций для создания возможностей для маргинализированных слоев населения; усиление спецслужб для выявления правонарушителей.

Теневая экономика в России

ACCA выделяет по три главных фактора, определяющих масштабы «тенизации» экономики в каждой стране. В России эксперты ставят на первое место контроль за коррупцией, на второе — «демократическую ответственность», а на третье — рост ВВП.

Одной из главных проблем для российской экономики называл теневой сектор министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту». Этот фактор искажает показатели экономического роста, подчеркивал он. Бюрократические системы могут функционировать по одному из трех принципов — конкуренция, принуждение или коррупция, и в России именно последняя лежит в основе механизма работы, говорит научный руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Юлий Нисневич. При сохранении текущей политической системы снижение доли теневой экономики маловероятно, считает он.

ACCA определяет теневую экономику как деятельность, которая «намеренно скрывается от государственных органов». Росстат данные о теневой экономике в открытом доступе не публикует. Глава ведомства Александр Суринов в марте говорил «Ведомостям», что ее доля колеблется в районе 10–14% ВВП: «Есть секторы, где почти 50% ненаблюдаемой экономики, например сельское хозяйство, потому что там личные подсобные хозяйства. Операции с недвижимым имуществом — почти 50%: это люди сдают свои квартиры. Торговля — примерно 10–11%, строительство — порядка 16–18%, серьезная доля; в образовании порядка 5–6% — это репетиторство».

По оценкам Росстата, скрытый фонд оплаты труда в стране (это доходы работников в неформальном секторе и серые зарплаты в официальном секторе) постоянно растет: с 2011 года он увеличился с 6,3 трлн руб. (10,6% ВВП) до 10,9 трлн руб. (13,4% ВВП) в 2015 году.

В то же время Росстат отдельно раскрывает показатель неформальной, но не криминальной занятости. В 2016 году ведомство оценило долю занятых в неформальном секторе в 15,4 млн человек, или 21,2% от общего количества занятых, — это рекорд минимум за 11 лет. Теневой сектор охватывает приблизительно 40% занятого населения, отмечает директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида, именно такая доля сотрудников работают или подрабатывают и при этом не платят налоги. С 2001 года размер теневого сектора менялся несильно, людям продолжают платить зарплату в конвертах, а вторичная занятость не регистрируется, констатирует он.