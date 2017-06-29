Промсвязьбанк думает о вечном

Промсвязьбанк, входящий в топ-10 российских банков по активам, рассматривает возможность размещения «вечных» евробондов для пополнения капитала первого уровня, рассказал РБК источник, знакомый с планами кредитной организации. «Банк последние три недели активно общается с инвесторами, технически уже полностью готов к такому предложению бумаг инвесторам. Единственный вопрос, который стоит перед Промсвязьбанком — насколько удачная сейчас конъюнктура», — сказал собеседник РБК, знакомый с планами кредитной организации. Два других источника в банковских кругах подтвердили подготовку банка к размещению евробондов.
Объем размещения может составить до $500 млн, говорит собеседник РБК. Другой источник РБК в банковских кругах уточнил, что, возможно, Промсвязьбанк будет выходить на рынок без привлечения широкого круга новых инвесторов, а конвертирует в бессрочные бумаги ранее выпущенные субординированные облигации (их объем в обращении сейчас $700 млн). Похожую операцию в мае этого года проводил банк «Восточный» (37-е место по активам, по данным «Интерфакс-ЦЭА»), осуществив перевод бумаг на $125 млн с погашением в 2019 году в разряд бессрочных. Конвертация долга позволила увеличить капитал первого уровня банка на 7 млрд руб.
Промсвязьбанк не ответил на запрос РБК.
Причины размещения
Запас основного капитала Промсвязьбанка минимален, отмечает старший директор по финансовым организациям рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. Для того чтобы банк смог дальше наращивать доходные активы, а также формировать запас под потенциальное обесценение активов, ему необходима докапитализация, считает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.
По состоянию на 1 июня 2017 года (последняя отчетная дата), уровень основного капитала банка (Н1.2) составляет 7,7%, а уровень базового капитала (Н1.1) — 6,3%, говорит Беликов. При этом минимумы, установленные регулятором для банков, составляют 6 и 4,5% соответственно, добавляет Беликов. Для системно значимых банков, в список которых входит и Промсвязьбанк, установлена повышенная планка по запасу капитала. В частности, в текущем году это 6,1% (Н1.1) и 7,6% (Н 1.2).
Запас прочности по основному капиталу (Н1.2) Промсвязьбанка позволяет ему абсорбировать убытки лишь объемом порядка 26 млрд руб., что эквивалентно обесценению всего 3% кредитного портфеля банка, говорит Беликов. Запас же прочности по нормативу базового капитала отличается не сильно — он может покрыть убыток в размере 27,5 млрд руб., добавляет эксперт.
Источники базового капитала — это уставный капитал, эмиссионный доход, резервный фонд и аудированная прибыль банка. При этом базовый капитал входит в состав основного. Его источниками также могут быть бессрочные субординированные инструменты.
Обесценение активов, а следовательно, и создание резервов оказывают одинаковое давление на базовый и основной капитал, но разница в том, что у них разный минимум, установленный ЦБ, говорит Беликов. «По основному капиталу минимум составляет 6%, а по базовому — 4,5%. Поэтому есть смысл в увеличении источников добавочного капитала, влияющих на основной, но не базовый капитал, поскольку по достаточности основного капитала минимум выше», — уточняет эксперт.
Чистая прибыль Промсвязьбанка, которая могла бы стать источником капитала, по итогам 2016 года составила 2,1 млрд руб., говорится в отчетности, составленной по международным стандартам. «На данный момент у банка возможность генерировать капитал за счет внутренних источников ограничена, так как прибыльность остается на низком уровне», — констатирует младший вице-президент Moody's Лев Дорф. Банку приходится балансировать и поддерживать показатели по капиталу, в том числе управляя уровнем рисковых активов, что, в свою очередь, ограничивает рост бизнеса, добавляет эксперт.
По расчетам Беликова, если объем выпуска бессрочных евробондов составит порядка $500 млн, это позволит нарастить запас прочности основного капитала (Н1.2) с 7,7 до 10% при прочих равных условиях. Однако, если бы банк планировал активный рост, то потребовалось бы увеличение и базового капитала (Н1.1), что возможно за счет дополнительной эмиссии акций, аудита полученной прибыли, но не выпуска субординированных еврооблигаций, констатирует Беликов.
Перспективы размещения
В последнее время российские банки активно предлагают вечные еврооблигации инвесторам. Так, в 2016 году Альфа-банк разместил такие субординированные бумаги на $700 млн. Размещение прошло в два этапа, в ходе доразмещения в декабре цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года Московский кредитный банк (МКБ) разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%. В июне этого года Тинькофф Банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25% годовых.
По мнению Александра Данилова из Fitch, ставка, по которой может разместиться Промсвязьбанк, будет выше, чем у Тинькофф Банка и МКБ. «Успешность размещения также во многом зависит от готовности инвесторов брать риск на банк с учетом того, что его капитализация достаточно давно находится на довольно низком уровне. Это создает потенциальные риски для инвесторов, потому что в случае нарушения буферов капитала могут последовать ограничения на выплату купонов», — говорит Данилов. Вместе с тем генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев указывает, что нельзя сравнивать итоги размещения Тинькофф Банка с потенциальным размещением Промсвязьбанка. «У них разная модель бизнеса и разная история успеха. Тинькофф Банк — розничный банк, известный зарубежным инвесторам и показавший, что может успешно работать и в кризис. Промсвязьбанк же — это универсальный банк со своей историей, крупными клиентами и связями основных акционеров», — говорит он.
Эксперты отмечают, что, несмотря на признаки восстановления банковского сектора, многие банки, в том числе и крупные, продолжают испытывать потребность в капитале. В связи с этим в 2017 году стоит ждать еще ряда сделок по привлечению капитала как на рынке облигаций, так и акций, добавляют в «Эксперт РА».