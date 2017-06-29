Промсвязьбанк думает о вечном

Кредитная организация планирует разместить бессрочные евробонды для пополнения капитала

Промсвязьбанк может привлечь в капитал до $500 млн за счет размещения бессрочных субординированных облигаций. Привлечение средств необходимо банку ввиду минимального запаса капитала​, говорят эксперты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Промсвязьбанк, входящий в топ-10 российских банков по активам, рассматривает возможность размещения «вечных» евробондов для пополнения капитала первого уровня, рассказал РБК источник, знакомый с планами кредитной организации. «Банк последние три недели активно общается с инвесторами, технически уже полностью готов к такому предложению бумаг инвесторам. Единственный вопрос, который стоит перед Промсвязьбанком — насколько удачная сейчас конъюнктура», — сказал собеседник РБК, знакомый с планами кредитной организации. Два других источника в банковских кругах подтвердили подготовку банка к размещению евробондов.

Объем размещения может составить до $500 млн, говорит собеседник РБК. Другой источник РБК в банковских кругах уточнил, что, возможно, Промсвязьбанк будет выходить на рынок без привлечения широкого круга новых инвесторов, а конвертирует в бессрочные бумаги ранее выпущенные субординированные облигации (их объем в обращении сейчас $700 млн). Похожую операцию в мае этого года проводил банк «Восточный» (37-е место по активам, по данным «Интерфакс-ЦЭА»), осуществив перевод бумаг на $125 млн с погашением в 2019 году в разряд бессрочных. Конвертация долга позволила увеличить капитал первого уровня банка на 7 млрд руб.

Промсвязьбанк не ответил на запрос РБК.

Причины размещения

Запас основного капитала​ Промсвязьбанка минимален, отмечает старший директор по финансовым организациям рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. Для того чтобы банк смог дальше наращивать доходные активы, а также формировать запас под потенциальное обесценение активов, ему необходима докапитализация, считает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По состоянию на 1 июня 2017 года (последняя отчетная дата), уровень основного капитала банка (Н1.2) составляет 7,7%, а уровень базового капитала (Н1.1) — 6,3%, говорит Беликов. При этом минимумы, установленные регулятором для банков, составляют 6 и 4,5% соответственно, добавляет Беликов. Для системно значимых банков, в список которых входит и Промсвязьбанк, установлена повышенная планка по запасу капитала. В частности, в текущем году это 6,1% (Н1.1) и 7,6% (Н 1.2).

Запас прочности по основному капиталу (Н1.2) Промсвязьбанка позволяет ему абсорбировать убытки лишь объемом порядка 26 млрд руб., что эквивалентно обесценению всего 3% кредитного портфеля банка, говорит Беликов. Запас же прочности по нормативу базового капитала отличается не сильно — он может покрыть убыток в размере 27,5 млрд руб., добавляет эксперт.

Источники базового капитала — это уставный капитал, эмиссионный доход, резервный фонд и аудированная прибыль банка. При этом базовый капитал входит в состав основного. Его источниками также могут быть бессрочные субординированные инструменты. Обесценение активов, а следовательно, и создание резервов оказывают одинаковое давление на базовый и основной капитал, но разница в том, что у них разный минимум, установленный ЦБ, говорит Беликов. «По основному капиталу минимум составляет 6%, а по базовому — 4,5%. Поэтому есть смысл в увеличении источников добавочного капитала, влияющих на основной, но не базовый капитал, поскольку по достаточности основного капитала минимум выше», — уточняет эксперт.

Чистая прибыль Промсвязьбанка, которая могла бы стать источником капитала, по итогам 2016 года составила 2,1 млрд руб., говорится в отчетности, составленной по международным стандартам. «На данный момент у банка возможность генерировать капитал за счет внутренних источников ограничена, так как прибыльность остается на низком уровне», — констатирует младший вице-президент Moody's Лев Дорф. Банку приходится балансировать и поддерживать показатели по капиталу, в том числе управляя уровнем рисковых активов, что, в свою очередь, ограничивает рост бизнеса, добавляет эксперт.

По расчетам Беликова, если объем выпуска бессрочных евробондов составит порядка $500 млн, это позволит нарастить запас прочности основного капитала (Н1.2) с 7,7 до 10% при прочих равных условиях. Однако, если бы банк планировал активный рост, то потребовалось бы увеличение и базового капитала (Н1.1), что возможно за счет дополнительной эмиссии акций, аудита полученной прибыли, но не выпуска субординированных еврооблигаций, констатирует Беликов.

Перспективы размещения

В последнее время российские банки активно предлагают вечные еврооблигации инвесторам. Так, в 2016 году Альфа-банк разместил такие субординированные бумаги на $700 млн. Размещение прошло в два этапа, в ходе доразмещения в декабре цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года Московский кредитный банк (МКБ) разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%. В июне этого года Тинькофф Банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25% годовых.

По мнению Александра Данилова из Fitch, ставка, по которой может разместиться Промсвязьбанк, будет выше, чем у Тинькофф Банка и МКБ. «Успешность размещения также во многом зависит от готовности инвесторов брать риск на банк с учетом того, что его капитализация достаточно давно находится на довольно низком уровне. Это создает потенциальные риски для инвесторов, потому что в случае нарушения буферов капитала могут последовать ограничения на выплату купонов», — говорит Данилов. Вместе с тем генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев указывает, что нельзя сравнивать итоги размещения Тинькофф Банка с потенциальным размещением Промсвязьбанка. «У них разная модель бизнеса и разная история успеха. Тинькофф Банк — розничный банк, известный зарубежным инвесторам и показавший, что может успешно работать и в кризис. Промсвязьбанк же — это универсальный банк со своей историей, крупными клиентами и связями основных акционеров», — говорит он.

Эксперты отмечают, что, несмотря на признаки восстановления банковского сектора, многие банки, в том числе и крупные, продолжают испытывать потребность в капитале. В связи с этим в 2017 году стоит ждать еще ряда сделок по привлечению капитала как на рынке облигаций, так и акций, добавляют в «Эксперт РА».