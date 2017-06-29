Мусор остался без свалки

В Москве прогнозируют рост тарифов на вывоз отходов

У компаний, вывозящих мусор из Москвы, выросли издержки после закрытия свалки в Балашихе. В результате тарифы на вывоз и прием отходов могут вырасти на 20–30%, утверждают эксперты и источники РБК

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

​Очереди на свалках

Специализированные компании — подрядчики столичного правительства по вывозу мусора из жилого сектора ожидают, что из-за закрытия свалки «Кучино» в Балашихе тарифы на транспортировку отходов вырастут. Об этом РБК сообщили представители и источники в фирмах-операторах по вывозу мусора «Эколайн», МСК-НТ и «Спецтранс». Эти компании вместе с «МКМ-Логистикой» и «Хартией» обслуживают девять из 12 округов столицы.

На кого работало «Кучино» 90% объема мусора в «Кучино» поставляла Москва, говорит источник РБК в правительстве Подмосковья. Два десятка областных полигонов на 70% заполняются мусором из столицы, в год это 8 млн т. В Балашиху поступало порядка 600 тыс. т отходов из столицы, рассказал РБК член Общественного совета при министерстве экологии Подмосковья Андрей Пешков. Свалку в Балашихе подмосковные власти закрыли 23 июня. За восемь дней до этого местные жители пожаловались на нее Владимиру Путину во время прямой линии. Было решено, что мусор вместо «Кучино» будут возить на полигоны «Торбеево» (Люберецкий район), «Тимохово» (Ногинский район), «Храброво» (Можайский район) и «Алексинский карьер» (Клинский район). В московском департаменте ЖКХ заявили, что закрытие «Кучино» не угрожает санитарной безопасности города. «Полигон не является крупнейшим по приему отходов города Москвы. План перенаправления потоков твердых коммунальных отходов уже подготовлен», — сказали РБК в пресс-службе, не уточнив деталей.

Расходы компаний на транспортировку отходов в связи с закрытием свалки уже выросли на 15–20%, отметил собеседник РБК в «ЭкоЛайне». Это связано с ростом протяженности маршрутов и увеличением времени рейсов. «Действующие полигоны в связи с отработанной мощностью и слабой инфраструктурой не способны оперативно принимать перераспределенные потоки. При въезде создаются очереди, наши мусоровозы простаивают до 12 часов», — заявили в пресс-службе компании. «ЭкоЛайн» «экстренно решает вопрос» по перераспределению потоков мусора, который раньше шел в «Кучино», — это примерно 300 тыс. т в год. По словам источника РБК, в компании думают о повышении цен на свои услуги.

МСК-НТ в перспективе также может повысить ​тарифы для коммерческих клиентов. «Что касается ГБУ, учреждений здравоохранения и образования, то на их обслуживание отыграны конкурсы, и фиксированная цена действует на весь объем контракта», — пояснил заместитель гендиректора Павел Вартанов. Компания направляла в «Кучино» около 25–30% объема, на полигоне действовала система предоплаты, и «многие даже не знают, к кому обращаться» за возвратом средств, утверждает Вартанов. По его словам, на других полигонах из-за очередей машины стоят по пять-шесть часов.

ГК «Спецтранс» готова поднять стоимость услуг по вывозу мусора, поскольку с 1 июля полигоны могут повысить тарифы на прием мусора на 25%, пояснили РБК в компании. «Мусор везем на альтернативные полигоны, их много», — сказал РБК представитель компании.

Отказы в обслуживании

С проблемами столкнулись почти все операторы по вывозу отходов. «ЭкоСтройСервис» вынужден отказывать клиентам в обслуживании. «Машины простаивают, выгружать некуда, мусор скапливается в контейнерах, отказываем клиентам, ждем лучших времен», — сказала в разговоре с РБК диспетчер компании.

Источник в компании «Эко Сервис» подтверждает, что тарифы полигонов на прием и утилизацию мусора повысятся с 1 июля на 20–30%. После закрытия «Кучино» цены на других полигонах могут вырасти в несколько раз, считает директор «Люкс Эко Сервис» Геннадий Грунтаев.

Тарифы на прием отходов устанавливает комитет по тарифам и ценам Московской области, но только для предприятий из Подмосковья, отметил в разговоре с РБК гендиректор полигона «Кулаковский» (Чеховский район) Андрей Погонин. После закрытия свалки в Балашихе «Кулаковский» получил ряд запросов операторов о возможности приема отходов, хотя полигон находится в 100 км от Москвы и будет закрыт в сентябре. Для перевозчиков из Москвы полигоны вправе сами устанавливать тарифы, утверждает Андрей Половинкин, владелец компании «Вива-транс», на которую приходилось 5% объема отходов на полигоне «Кучино».

Фото: Владислав Шатило / РБК Нагрузка на собственников

Согласно расценкам на сайтах компаний по вывозу мусора, стоимость транспортировки в Подмосковье одного контейнера объемом 8 куб. м массой 5 т начинается от 4 тыс. руб.

Стоимость складирования и утилизации мусора на легальных свалках зависит от типа отходов и от объема принимаемого груза. Стоимость складирования твердых бытовых отходов (ТБО) на полигонах составляет 200–250 руб. за 1 куб. м. Таким образом, стандартный контейнер объемом 8 куб. м, за вывоз которого логистические компании берут минимум 4 тыс. руб., полигон принимает за 1,6–2 тыс. руб. Представитель одного из полигонов, названного в качестве альтернативы «Кучино», сообщил РБК, что пока вопрос повышения тарифов за прием мусора в компании не рассматривался. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация, тут есть политические риски», — пояснил собеседник РБК.

Сдавать мусор на мусоросжигательные заводы (в Москве их три — на Алтуфьевском шоссе, на улице Подольских Курсантов и в промзоне Руднево) в полтора раза дороже. В отличие от полигонов, самостоятельно устанавливающих ценовую политику, тарифы на приемку отходов мусоросжигательными заводами столицы устанавливаются постановлением правительства Москвы. С 1 января 2017 года заводы принимают бытовой мусор по цене 612 руб. за тонну. Таким образом, за утилизацию 5 т отходов, занимающих стандартный контейнер, заводу надо будет заплатить 3060 руб.

Стоимость вывоза московского мусора исходя из его объемов составляет не менее 480 млн руб. в год. Если операторы из-за роста транспортных расходов и повышения расценок на утилизацию повысят тарифы на 20–30%, стоимость вывоза мусора может вырасти до 624 млн руб. в год, подсчитал РБК.

В контрактах с правительством Москвы, которые заключают операторы по вывозу мусора, указаны полигоны, куда вывозятся отходы, утверждает Андрей Пешков. Если мусор будет вывозиться на более удаленные полигоны, то как минимум у подрядчиков вырастут транспортные расходы — их операторы могут переложить на правительство Москвы или на управляющие компании, заявил РБК председатель московского городского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.​

Управляющие организации (как правило, это ГБУ «Жилищник») оплачивают вывоз мусора из средств, которые собственники жилья платят за содержание общего имущества многоквартирного дома, пояснил председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Андрей Широков. ​Расулмухамедов полагает, что из-за повышения расходов на вывоз мусора управляющие организации будут вынуждены увеличить тарифы для жителей.

Тарифы на вывоз мусора для москвичей и так повышаются каждый год, указывает Широков. Стоимость содержания общего имущества может вырасти больше, чем обычно, из-за роста расходов на вывоз мусора, говорит сопредседатель координационного совета движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк. По его словам, в общем счете за услуги ЖКХ оплата «общего имущества», куда и относится вывоз мусора, составляет примерно 20%. То есть при среднем счете 5 тыс. руб. на оплату этих услуг приходится 1 тыс. руб. Из этой суммы 20% приходится на оплату услуг по вывозу мусора, то есть 200 руб. в месяц. При росте издержек транспортных компаний на 20–30% повышение ежемесячных коммунальных платежей может составить 45–50 руб. в месяц.