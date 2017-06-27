Догнать и перегнать Катар

НОВАТЭК пообещал стать крупнейшим в мире экспортером СПГ

НОВАТЭК в ближайшие десять лет планирует стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в мире, обогнав Катар. С таким обещанием выступил финансовый директор компании Марк Джетвей, подчеркнув, что санкции США этому не помешают

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Серьезные амбиции»

В ближайшие десять лет НОВАТЭК планирует стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), об этом заявил финансовый директор компании Марк Джетвей, сообщает Reuters. «У нас серьезные амбиции — достичь уровня Катара, только как компания», — сказал Джетвей в кулуарах энергетического форума в Лондоне.

Это станет возможным после запуска двух СПГ-проектов компании: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», пояснил Джетвей. При этом он подчеркнул, что российскому нефтегазовому сектору не стоит опасаться влияния на отрасль санкций США.​

НОВАТЭК намерен начать экспорт газа с первой фазы «Ямал СПГ» к концу 2017 года и на полгода ускорить сроки завершения конечной фазы проекта, отметил финансовый директор. По его словам, вторая фаза «Ямал СПГ» будет завершена во второй половине 2018 года, а третья — к первому полугодию 2019 года. Джетвей отметил, что поставка всех установок для проекта запланирована на 2017 год.

«Что касается «Арктик СПГ 2», то мы начнем строительство в 2019 году, если будет принято окончательное инвестиционное решение. План состоит в том, чтобы обеспечить выход первого СПГ на рынок к 2023 году», — рассказал финансовый директор НОВАТЭКа. По его словам, ожидается, что мощность «Арктик СПГ 2» будет выше, чем «Ямал СПГ».

«Если мы будем действовать в таком же ключе и такими же темпами, что для меня даже, честно говоря, несколько удивительно, то, конечно, Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире», — заявил в конце марта президент Владимир Путин. В ответ на это председатель правления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что достижение этой цели реально. «Доля России в общемировых запасах газа составляет 22–24%, считаю, что такую же долю наша страна должна иметь на рынках СПГ», — сказал он.

На момент публикации представитель НОВАТЭКа не ответил на запрос РБК.



По словам аналитика энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александра Собко, сейчас на рынке СПГ складывается уникальная ситуация. С одной стороны, все участники рынка ожидают переизбытка газа и низких цен, но с другой — эти ожидания приводят к тому, что компании опасаются принимать инвестрешения по новым проектам. В результате к началу 2020-х годов, когда спрос и предложение вновь станут сбалансированными, на рынке может оказаться недостаточно нового СПГ, отмечает он. В этих условиях у некоторых компаний появляется желание рискнуть, чтобы попасть в новый цикл благоприятной конъюнктуры, поясняет Собко.



Однако эксперт отмечает, что за десять лет НОВАТЭК не сможет обогнать Катар по производству сжиженного газа — этот сценарий возможен не ранее 2035 года. После запуска «Ямал СПГ» на повестке у НОВАТЭКа — проект «Арктик СПГ 2» на Гыдане (именно этот завод будет запущен к началу 2020-х годов), но в перспективе возможно и расширение «Ямал СПГ», полагает он. По словам Собко, теоретически ресурсной базы на Ямале хватит для того, чтобы реализовать амбициозную программу по строительству мощностей свыше 70 млн т в год.

Преимущества НОВАТЭКа — дешевый в добыче газ, отсутствие экспортной пошлины на СПГ (в отличие от трубопроводного газа). «Ямал СПГ» также имеет ряд дополнительных налоговых льгот (в частности, по НДПИ), но не ясно, будут ли применяться дополнительные льготы к новым проектам компании, замечает Собко.

С учетом того что в ближайшие десять лет США и Австралия могут добавить 65–100 млн и 40–100 млн т мощностей по производству сжиженного природного газа соответственно, НОВАТЭК в этой гонке не может претендовать на первые места в рейтинге производителей СПГ, даже если построит 33 млн т мощностей по производству СПГ к указанному сроку, считает управляющий директор Vygon Consulting Григорий Выгон. На третьем месте, по его прогнозам, может оказаться Катар, который сейчас производит 78 млн т СПГ и не собирается останавливаться на достигнутом.

По мнению эксперта, НОВАТЭКУ надо стремиться не к объемам, а к экономической эффективности сбыта своего газа в условиях растущей конкуренции на внешних рынках. С учетом прогнозируемого избытка предложения на рынке СПГ возникает большой вопрос относительного того, будет ли проект «Арктик СПГ 2» так же конкурентоспособен, как «Ямал СПГ» в условиях объявленной локализации технологии производства СПГ и без соответствующей господдержки.

Ресурсов хватит

Ранее Михельсон заявил, что ресурсная база на Ямале и на соседнем с ним полуострове Гыдан составляет более 70 млн т СПГ в год — это цифра, сравнимая с объемами производства СПГ Катара.​

Компания «Арктик СПГ 1» («дочка» НОВАТЭКа) выиграла аукцион по Гыданскому газовому месторождению в ЯНАО, сообщала 9 июня пресс-служба Минприроды со ссылкой на главу ведомства Сергея Донского. Итоговый платеж составил 2,26 млрд руб. Условия аукциона на Гыданское месторождение были прописаны таким образом, что принять участие в нем могла только компания, имеющая производство сжиженного природного газа на полуострове Ямал, поэтому «Газпром» даже не подавал заявку на торги: две структуры НОВАТЭКа конкурировали друг с другом.

«Мы свое будущее видим на Гыданском полуострове и на полуострове Ямал, — говорил Михельсон на брифинге в начале июня в рамках Петербургского экономического форума. — Мы смотрим какие-то дополнительные возможности в районе нашего текущего присутствия. Думаю, в этом году мы сделаем приобретения». Михельсон также отмечал, что компания будет участвовать в новых аукционах на месторождения на Ямале и Гыдане.

Роснедра в текущем году готовятся выставить на аукцион право разработки Верхнетиутейского, Западно-Сеяхинского и Штормового месторождений на Ямале, писал 20 июня «Коммерсантъ». Общие запасы газа Гыданского месторождения и этих трех участков оцениваются в 1,3 трлн куб. м, указывает издание. Условия торгов по новым участкам сходны с аукционом по Гыданскому: участвовать в нем смогут только компании, уже имеющие участки на Ямале, Гыдане и в акватории Обской губы, а также они обязаны сжижать добываемый газ на Ямале. Под эти требования также подходят только структуры НОВАТЭКа.