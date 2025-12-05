Минобороны отчиталось об ударах по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В период с 29 ноября по 5 декабря российская армия нанесла один массированный и четыре групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, связанными с ними объектами энергетики и местам хранения украинских беспилотников и складам боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Помимо военных предприятий, под удар попали обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса. Кроме того, атаки нанесли по складам боеприпасов и ракетного топлива, а также аэродромам и транспортной инфраструктуре, используемых ВСУ.

Российская армия также поразила цеха по производству ударных БПЛА и места их подготовки и запуска. Наконец, совершены атаки на пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Как отметили в ведомстве, удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам.