Представители СМИ выбрали участников Матча звезд КХЛ
Завершилось голосование СМИ по выбору игроков в составы команд на Матч звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Представители СМИ выбрали:
KHL Ural Stars
- защитник — Григорий Дронов («Трактор»);
- нападающие — Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Канцеров («Металлург»).
KHL RUS Stars
- защитник — Даниил Пыленков («Динамо», Москва);
- нападающие — Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
KHL U23 Stars
- защитник — Даниил Орлов («Спартак»);
- нападающие — Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).
KHL World Stars
- защитник — Иоаннис Калдис («Северсталь»);
- нападающие — Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхай Дрэгонс»).
Ранее первых участников Матча звезд выбрали болельщики, позднее свой выбор сделает лига.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге 7–8 февраля.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили