Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах

На переговорах Россия и Индия рассмотрели весь комплекс многопланового взаимодействия, заявил президент Владимир Путин. По его словам, обе стороны удовлетворены результатами состоявшегося визита.

«Мы глубоко и обстоятельно рассмотрели весь комплекс актуальных вопросов российско-индийского многопланового взаимодействия <...> В принятом нами совместном заявление обозначены приоритетные задачи по дальнейшему укреплению связей в политике и безопасности, экономике, торговле, гуманитарной сфере и культурной области», — сказал Путин по итогам российско-индийских переговоров.

Российский президент обратил внимание, что результатом встречи стал «солидный пакет» документов: межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. «Многие из них нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии», — сказал он.

Путин также отметил тесное экономическое взаимодействие России и Индии. Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот двух стран составил около $65 млрд. Стороны планируют довести этот показатель до $100 млрд, для этого была согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.

Моди, в свою очередь, указал, что одним из важных приоритетов является улучшение транспортной связи с Россией, поэтому Индия намерена «с двойной эффективностью» продвигать переговоры по международному коридору Север — Юг и по коридору Владивосток — Ченнаи. «Я уверен, что мы будем эффективно работать на благо торговли через торговые маршруты в арктических водах», — сказал индийский премьер.

Премьер Индии также выразил уверенность, что в будущем дружеские взаимоотношения могут обеим странам бороться с глобальными вызовами. «Взаимовыгодное сотрудничество в сфере критически важных минералов также будет значимым для обеспечения безопасного и диверсифицированного распределения ресурсов для всего мира», — добавил Моди.

