 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах

Фото: Александр Казаков / Reuters
Фото: Александр Казаков / Reuters

На переговорах Россия и Индия рассмотрели весь комплекс многопланового взаимодействия, заявил президент Владимир Путин. По его словам, обе стороны удовлетворены результатами состоявшегося визита.

«Мы глубоко и обстоятельно рассмотрели весь комплекс актуальных вопросов российско-индийского многопланового взаимодействия <...> В принятом нами совместном заявление обозначены приоритетные задачи по дальнейшему укреплению связей в политике и безопасности, экономике, торговле, гуманитарной сфере и культурной области», — сказал Путин по итогам российско-индийских переговоров.

Российский президент обратил внимание, что результатом встречи стал «солидный пакет» документов: межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. «Многие из них нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии», — сказал он.

Путин также отметил тесное экономическое взаимодействие России и Индии. Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот двух стран составил около $65 млрд. Стороны планируют довести этот показатель до $100 млрд, для этого была согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.

Моди, в свою очередь, указал, что одним из важных приоритетов является улучшение транспортной связи с Россией, поэтому Индия намерена «с двойной эффективностью» продвигать переговоры по международному коридору Север — Юг и по коридору Владивосток — Ченнаи. «Я уверен, что мы будем эффективно работать на благо торговли через торговые маршруты в арктических водах», — сказал индийский премьер.

Премьер Индии также выразил уверенность, что в будущем дружеские взаимоотношения могут обеим странам бороться с глобальными вызовами. «Взаимовыгодное сотрудничество в сфере критически важных минералов также будет значимым для обеспечения безопасного и диверсифицированного распределения ресурсов для всего мира», — добавил Моди.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 13:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 13:01
Биткоин начал коррекцию после резкого роста. Что случилось на крипторынке Крипто, 13:03
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Пять разных поколений на рынке труда. Чего они хотят и что делать HR Образование, 12:50
В ЦМАКП предупредили о риске банковского кризиса из-за «плохих» долгов Экономика, 12:47
Роспотребнадзор опроверг проверку приехавших из Чехии на гепатит А Общество, 12:43
Как цифровизация снижает риски в АПК Дискуссионный клуб, 12:42
Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР Политика, 12:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз Политика, 12:38
В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке могут упасть до 12% и ниже Недвижимость, 12:38
Четыре хоккеиста «Родины» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области Спорт, 12:37
Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах Политика, 12:33
Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30