Bloomberg узнал, что США мешают планам ЕС использовать активы России

США пытаются заблокировать план ЕК по использованию активов России для финансирования Украины, пишет Bloomberg. Против этого выступает Бельгия и Euroclear. Глава депозитарий предупредила о рисках банкротства и судебных исков

Фото: София Гатилова / Reuters

Американские чиновники пытались убедить несколько стран — членов ЕС в необходимости заблокировать планы использовать замороженные российские активы для выделения кредита Украине, сообщили Bloomberg европейские дипломаты.

По их словам, представители США пытались доказать этим государствам, что российские активы «необходимы для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продления войны».

Первоначальный мирный план США из 28 пунктов предполагал, что $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину; Вашингтон, в свою очередь, получит 50% прибыли. Остальная часть заблокированных активов Москвы, согласно этому документу, должны были направить в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент. Позднее, по данным Bloomberg, этот пункт был изъят из плана.

Как выяснило Politico, власти США намерены вернуть заблокированные российские активы после подписания мирного соглашения. По информации издания, европейские чиновники возмущены перспективой того, что США достанется часть активов (даже если номинально те предназначены для восстановления Украины), а остальное они поделят с Россией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми положения мирного плана США, касающиеся российских активов. Он заявил, что США не могут распоряжаться средствами, находящимися в Евросоюзе. Кроме того, в ЕС с сентября обсуждают возможность выделить Украине кредит за счет заблокированных активов России.

3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины: первый — «репарационный кредит», который будет обеспечен российскими активами; второй — «резервный фонд», то есть заимствования, опирающиеся на бюджет ЕС. Один из этих вариантов должны выбрать на заседании Совета ЕС (13-14 декабря). Решение не требует согласия всех членов ЕС и будет утверждено «квалифицированным большинством голосов».

По данным Politico, документ ЕК предполагает, что Украине предоставят кредит в размере €165 млрд за счет российских активов: €25 млрд из средств, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.

Против использования российских активов выступили как Бельгия, так сам депозитарий. 5 декабря Глава Euroclear Валери Урбен в интервью RTBF назвала инициативу ЕК нереалистичной и предупредила о риске банкротства депозитария, а также ответных мер со стороны России. Среди потенциальных ответных действий Москвы она называет судебные иски и «конфискацию активов, которые мы продолжаем хранить от имени наших клиентов». «Это примерно 17 миллиардов ценных бумаг, все еще находящихся в России», — подчеркивает Урбен.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что, согласно действующим двусторонним соглашениям о защите инвестиций, штрафы за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов. Он перечислил три условия, которые должны быть выполнены, чтобы использовать российские активы:

распределение рисков — Бельгия не будет нести их в одиночку;

обеспечение «ликвидности и защиты от рисков» — у Euroclear должны быть соответствующие средства, «если и когда они понадобятся»;

«честное распределение расходов» — пропорциональное выделение средств всеми государствами — членами ЕС, где заблокированы российские активы.

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами «воровством». Президент России Владимир Путин сообщал о работе над ответными мерами на случай их изъятия.