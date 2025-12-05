 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дания решила сократить помощь Украине в 2026 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Троэльс Лунд Поульсен
Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Дания решила сократить военную помощь Украине в 2026 году, будет выделено 9,4 млрд датских крон ($1,5 млрд) вместо 16–19 млрд ($2,5–3 млрд) в предыдущие годы. Об этом сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает DR.

Поульсен рассказал, что украинский фонд, из которого финансировалась помощь Киеву, почти пуст. Часть политиков в Дании, включая премьер-министра Метте Фредериксен, требует срочно пополнить его и вернуть поддержку на прежний уровень. Другие считают снижение логичным, так как Дания уже помогала сверх своих масштабов.

В правительстве Дании не исключили выделения дополнительных средств, но, как подчеркнул представитель социал-демократов по вопросам обороны, теперь и другие страны должны вносить больший вклад.

В МИД Швеции заявили о несправедливо больших тратах на помощь Украине
Политика
Мария Мальмер Стенергард

В конце ноября глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что североевропейские страны несут непропорционально большую часть бремени военной помощи Украине по сравнению с остальными членами НАТО. По ее словам, государства с населением менее 30 млн человек обеспечивают треть всей помощи альянса, тогда как другие страны дают значительно меньше. Politico привело в пример Данию, выделившую €10 млрд (3% ВВП), и Испанию — €1,5 млрд (0,2% ВВП).

Россия осуждает военную помощь Украине, Москва неоднократно утверждала, что она не помешает достигнуть целей спецоперации.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Дания Украина финансирование
Материалы по теме
Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам
Политика
ЕС отверг единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте
Политика
В конгрессе США одобрили выделение $400 млн на помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 14:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 14:01
В Индии предложили запретить отключение «слежки» за смартфонами Технологии и медиа, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья Политика, 14:25
США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону Политика, 14:23
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 14:21
Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения Общество, 14:21
El Pais узнала об осознании в ЕС неизбежности уступок Украиной территорий Политика, 14:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали» Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин и Моди на сессии бизнес-форума в Индии. Трансляция Политика, 14:05
Путин и Моди приехали на бизнес-форум Политика, 14:04
Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA Политика, 14:02
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества Спорт, 13:58