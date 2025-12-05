Дания решила сократить помощь Украине в 2026 году

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Дания решила сократить военную помощь Украине в 2026 году, будет выделено 9,4 млрд датских крон ($1,5 млрд) вместо 16–19 млрд ($2,5–3 млрд) в предыдущие годы. Об этом сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает DR.

Поульсен рассказал, что украинский фонд, из которого финансировалась помощь Киеву, почти пуст. Часть политиков в Дании, включая премьер-министра Метте Фредериксен, требует срочно пополнить его и вернуть поддержку на прежний уровень. Другие считают снижение логичным, так как Дания уже помогала сверх своих масштабов.

В правительстве Дании не исключили выделения дополнительных средств, но, как подчеркнул представитель социал-демократов по вопросам обороны, теперь и другие страны должны вносить больший вклад.

В конце ноября глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что североевропейские страны несут непропорционально большую часть бремени военной помощи Украине по сравнению с остальными членами НАТО. По ее словам, государства с населением менее 30 млн человек обеспечивают треть всей помощи альянса, тогда как другие страны дают значительно меньше. Politico привело в пример Данию, выделившую €10 млрд (3% ВВП), и Испанию — €1,5 млрд (0,2% ВВП).

Россия осуждает военную помощь Украине, Москва неоднократно утверждала, что она не помешает достигнуть целей спецоперации.