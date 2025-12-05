 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор опроверг проверку приехавших из Чехии на гепатит А

Роспотребнадзор опроверг, что тестирует приехавших из Чехии на гепатит А
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Информация о том, что Роспотребнадзор начал тестировать россиян, въезжающих в страну из Чехии, является недостоверной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что в Чехии заметили рост заболеваемости гепатитом А — в 2025 году зафиксировали 2 880 таких случаев, что в 20 раз больше, чем годом ранее. Тогда в ведомстве отметили, что сотрудники ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали уникальные тесты, которые позволяют за короткий срок выявить возбудителей гепатитов А и Е.

Гепатит A — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Он преимущественно передается через зараженную пищу и воду, а также контактно-бытовым путем. Инкубационный период заболевания составляет от семи до 50 дней, в среднем — около 30 дней.

После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Там также подчеркнули, что риск завоза вируса из Чехии является минимальным. В пресс-службе добавили, что сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимые меры против распространения вируса как на границе, там и на территории страны.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
гепатит А Чехия Россия туристы
Материалы по теме
Роспотребнадзор объявил о регистрации экспресс-теста на гепатит C
Общество
Роспотребнадзор оценил угрозу пандемии птичьего гриппа
Общество
Роспотребнадзор оценил опасность обнаруженного в Бразилии коронавируса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 13:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 13:01
Mortal Kombat, православие, российский паспорт: чем известен актер Тагава Общество, 13:04
Биткоин начал коррекцию после резкого роста. Что случилось на крипторынке Крипто, 13:03
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Пять разных поколений на рынке труда. Чего они хотят и что делать HR Образование, 12:50
В ЦМАКП предупредили о риске банковского кризиса из-за «плохих» долгов Экономика, 12:47
Роспотребнадзор опроверг проверку приехавших из Чехии на гепатит А Общество, 12:43
Как цифровизация снижает риски в АПК Дискуссионный клуб, 12:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР Политика, 12:41
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз Политика, 12:38
В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке могут упасть до 12% и ниже Недвижимость, 12:38
Четыре хоккеиста «Родины» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области Спорт, 12:37
Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах Политика, 12:33
Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии Политика, 12:32