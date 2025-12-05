Роспотребнадзор опроверг проверку приехавших из Чехии на гепатит А
Информация о том, что Роспотребнадзор начал тестировать россиян, въезжающих в страну из Чехии, является недостоверной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что в Чехии заметили рост заболеваемости гепатитом А — в 2025 году зафиксировали 2 880 таких случаев, что в 20 раз больше, чем годом ранее. Тогда в ведомстве отметили, что сотрудники ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали уникальные тесты, которые позволяют за короткий срок выявить возбудителей гепатитов А и Е.
Гепатит A — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Он преимущественно передается через зараженную пищу и воду, а также контактно-бытовым путем. Инкубационный период заболевания составляет от семи до 50 дней, в среднем — около 30 дней.
После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет.
Там также подчеркнули, что риск завоза вируса из Чехии является минимальным. В пресс-службе добавили, что сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимые меры против распространения вируса как на границе, там и на территории страны.
