Четыре хоккеиста «Родины» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области

На трассе «Вятка» в Юрьянском районе произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего молодежную команду клуба «Родина». По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель фуры уснул за рулем

Фото: rusbandy.ru

Четыре игрока клуба по хоккею с мячом «Родина-2» получили травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Кировской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Кировской области.

ДТП произошло в Юрьянском районе, на трассе «Вятка». В автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды «Родина-2», врезался грузовик. Предварительная причина аварии — водитель фуры уснул за рулем.

В результате ДТП пострадали четыре спортсмена 2007–2008 г.р.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. Четыре человека с травмами в состоянии средней степени тяжести доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Угрозы жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении.

Матчи всероссийских соревнований, намеченные на 6−7 декабря в Сыктывкаре между местным «Строителем» и фарм-клубом кировской «Родины», будут перенесены, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.