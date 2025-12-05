Четыре хоккеиста «Родины» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области
Четыре игрока клуба по хоккею с мячом «Родина-2» получили травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Кировской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Кировской области.
ДТП произошло в Юрьянском районе, на трассе «Вятка». В автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды «Родина-2», врезался грузовик. Предварительная причина аварии — водитель фуры уснул за рулем.
В результате ДТП пострадали четыре спортсмена 2007–2008 г.р.
«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. Четыре человека с травмами в состоянии средней степени тяжести доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Угрозы жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении.
Матчи всероссийских соревнований, намеченные на 6−7 декабря в Сыктывкаре между местным «Строителем» и фарм-клубом кировской «Родины», будут перенесены, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.
