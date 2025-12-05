Mortal Kombat, православие, российский паспорт: чем известен актер Тагава
Происхождение
Кэри-Хироюки Тагава родился в Токио в 1950 году, но вырос в США. Его отец служил на американской военной базе и познакомился с матерью во время службы в Японии. Женщина была театральной актрисой.
Имя будущий артист получил в честь англо-американского актера Кэри Гранта (1904–1986). Впоследствии мать отговаривала Кэри-Хироюки идти по ее стопам, объясняя это тем, для азиатов мало хороших ролей.
Жизнь за кадром
Тагава дебютировал в кино только в 36 лет. До этого был фермером, работал фотожурналистом, водителем лимузина и даже доставлял пиццу.
Кроме того, он изучал разные боевые искусства и даже разработал собственную систему для тренировок и оздоровления Ninjah Sportz, которая включала боевые элементы. Работал с профессиональными спортсменами и консультировал игроков футбольной команды Гавайского университета.
Дебют в оскароносном фильме
Кинодебют Тагавы состоялся в 1987 году. Он сыграл водителя императора в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император». Картина получила девять «Оскаров», в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».
В интервью 2015 года для AV Club актер вспоминал о «потрясающем опыте» работы с Бертолуччи. «Это было невероятно. Представьте: внезапно работаешь с одним из десяти лучших режиссеров мира, да еще и фильм снимается в Китае. Я чуть не выпалил: «Сколько мне нужно заплатить?» Это было похоже на исполнение мечты», — рассказывал он.
Позднее Тагава снялся во многих известных лентах, в их числе — «Мемуары гейши», «Планета обезьян», «Хатико: самый верный друг», «47 ронинов» и другие.
Лицо франшиз
Но широкую известность Тагаве принесла роль колдуна Шан Цзуна во вселенной Mortal Kombat. Актер воплотил этот образ в полнометражных фильмах, телевизионных проектах и видеоиграх. Причем в игре образ персонажа был фактически срисован с него.
Кроме того, актер появился в экранизации другой популярной игровой серии, сыграв Хэйхати Мисиму в фильме Tekken. Он также активно занимался озвучиванием персонажей в видеоиграх.
Православие и российский паспорт
В 2013 году Тагава исполнил главную роль в российском фильме «Иерей-сан» — истории японского священника Такуро Накамуры, который бежит от бандитских разборок в российскую глубинку. Соавтором сценария к фильму стал Иван Охлобыстин.
«На всем своем протяжении моя карьера была весьма необычной... Поэтому, когда мне предложили сыграть роль православного священника в России, я без раздумий сказал: «Да эта роль ведь идеально впишется в мою фильмографию», — рассказывал он в интервью «Кинопоиску».
После съемок Тагава решил принять православие. Он крестился в ноябре 2015 года в Москве в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. В крещении получил имя Пантелеимон. Тогда же актер заявил о намерении получить российское гражданство. В 2016-м его друг и коллега Маттиас Хьюз рассказывал, что Тагава показывал ему российский паспорт.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили