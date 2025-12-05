Mortal Kombat, православие, российский паспорт: чем известен актер Тагава

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat, умер в возрасте 75 лет из-за осложнений после инсульта. Чем он известен — в материале РБК

Кэри-Хироюки Тагава в фильме «Искусство войны» (Фото: Jan Thijs / Warner Bros. / Getty Images) Кэри-Хироюки Тагава в фильме Mortal Combat (Фото: CAP / PLF / Global Look Press) Иван Охлобыстин, Надежда Маркина, Дарья Екамасова и Кэри-Хироюки Тагава во время съемок фильма «Иерей-Сан» (Фото: ТАСС / Киностудия «Ортодокс») Кэри-Хироюки Тагава в фильме «Хатико: Самый верный друг» (Фото: CAP / PLF / Global Look Press) Кэри-Хироюки Тагава, Иван Охлобыстин и Петр Мамонов во время пресс-конференции, посвященной выходу в прокат фильма «Иерей-сан. Исповедь самурая» (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС) Кэри-Хироюки Тагава (Фото: Charley Gallay / Getty Images) Никита Михалков и Кэри-Хироюки Тагава (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Кэри-Хироюки Тагава после таинства крещения в храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Происхождение

Кэри-Хироюки Тагава родился в Токио в 1950 году, но вырос в США. Его отец служил на американской военной базе и познакомился с матерью во время службы в Японии. Женщина была театральной актрисой.

Имя будущий артист получил в честь англо-американского актера Кэри Гранта (1904–1986). Впоследствии мать отговаривала Кэри-Хироюки идти по ее стопам, объясняя это тем, для азиатов мало хороших ролей.

Жизнь за кадром

Тагава дебютировал в кино только в 36 лет. До этого был фермером, работал фотожурналистом, водителем лимузина и даже доставлял пиццу.

Кроме того, он изучал разные боевые искусства и даже разработал собственную систему для тренировок и оздоровления Ninjah Sportz, которая включала боевые элементы. Работал с профессиональными спортсменами и консультировал игроков футбольной команды Гавайского университета.

Дебют в оскароносном фильме

Кинодебют Тагавы состоялся в 1987 году. Он сыграл водителя императора в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император». Картина получила девять «Оскаров», в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

В интервью 2015 года для AV Club актер вспоминал о «потрясающем опыте» работы с Бертолуччи. «Это было невероятно. Представьте: внезапно работаешь с одним из десяти лучших режиссеров мира, да еще и фильм снимается в Китае. Я чуть не выпалил: «Сколько мне нужно заплатить?» Это было похоже на исполнение мечты», — рассказывал он.

Позднее Тагава снялся во многих известных лентах, в их числе — «Мемуары гейши», «Планета обезьян», «Хатико: самый верный друг», «47 ронинов» и другие.

Лицо франшиз

Но широкую известность Тагаве принесла роль колдуна Шан Цзуна во вселенной Mortal Kombat. Актер воплотил этот образ в полнометражных фильмах, телевизионных проектах и видеоиграх. Причем в игре образ персонажа был фактически срисован с него.

Кроме того, актер появился в экранизации другой популярной игровой серии, сыграв Хэйхати Мисиму в фильме Tekken. Он также активно занимался озвучиванием персонажей в видеоиграх.

Православие и российский паспорт

В 2013 году Тагава исполнил главную роль в российском фильме «Иерей-сан» — истории японского священника Такуро Накамуры, который бежит от бандитских разборок в российскую глубинку. Соавтором сценария к фильму стал Иван Охлобыстин.

«На всем своем протяжении моя карьера была весьма необычной... Поэтому, когда мне предложили сыграть роль православного священника в России, я без раздумий сказал: «Да эта роль ведь идеально впишется в мою фильмографию», — рассказывал он в интервью «Кинопоиску».

После съемок Тагава решил принять православие. Он крестился в ноябре 2015 года в Москве в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. В крещении получил имя Пантелеимон. Тогда же актер заявил о намерении получить российское гражданство. В 2016-м его друг и коллега Маттиас Хьюз рассказывал, что Тагава показывал ему российский паспорт.