Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии

Фото: Александр Казаков / Reuters

Основы стратегического партнерства России и Индии был заложены благодаря умелому руководству президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите с Россией, передает корреспондент РБК.

«Двадцать пять лет назад президент Путин заложил основу нашего стратегического партнерства. За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением», — сказал Моди.

По словам премьера Индии, именно руководство Путина привело к укреплению российско-индийских отношений. Он выразил благодарность президенту России за его «дружбу и неустанную приверженность работе с Индией».

Президент России прибыл в Индию 4 декабря. Помимо переговоров, в планах президента России участие в бизнес-саммите и встреча с президентом Индии Драупади Мурму.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по итогам визита будет подписан «важный пакет документов». Делегации уже подписали ряд соглашений.

