 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии

Фото: Александр Казаков / Reuters
Фото: Александр Казаков / Reuters

Основы стратегического партнерства России и Индии был заложены благодаря умелому руководству президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите с Россией, передает корреспондент РБК.

«Двадцать пять лет назад президент Путин заложил основу нашего стратегического партнерства. За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением», — сказал Моди.

По словам премьера Индии, именно руководство Путина привело к укреплению российско-индийских отношений. Он выразил благодарность президенту России за его «дружбу и неустанную приверженность работе с Индией».

Президент России прибыл в Индию 4 декабря. Помимо переговоров, в планах президента России участие в бизнес-саммите и встреча с президентом Индии Драупади Мурму.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по итогам визита будет подписан «важный пакет документов». Делегации уже подписали ряд соглашений.

Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии
Video

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Нарендра Моди Владимир Путин Россия Индия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз
Политика
Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах
Политика
Моди сообщил о работе России и Индии над безвизом для групп туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 13:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 13:01
Представители СМИ выбрали участников Матча звезд КХЛ Спорт, 13:06
Mortal Kombat, православие, российский паспорт: чем известен актер Тагава Общество, 13:04
Биткоин начал коррекцию после резкого роста. Что случилось на крипторынке Крипто, 13:03
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Пять разных поколений на рынке труда. Чего они хотят и что делать HR Образование, 12:50
В ЦМАКП предупредили о риске банковского кризиса из-за «плохих» долгов Экономика, 12:47
Роспотребнадзор опроверг проверку приехавших из Чехии на гепатит А Общество, 12:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как цифровизация снижает риски в АПК Дискуссионный клуб, 12:42
Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР Политика, 12:41
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз Политика, 12:38
В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке могут упасть до 12% и ниже Недвижимость, 12:38
Четыре хоккеиста «Родины» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области Спорт, 12:37
Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах Политика, 12:33