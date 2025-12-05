 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись к востоку от Краматорска
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Безымянное в Донецкой народной республике.

Это маленький поселок, который по законодательству ДНР относится к Константиновскому району. Он находится рядом с железнодорожной веткой Часов Яр — Краматорск. В начале недели Минобороны сообщало о занятии населенного пункта Клиновое, который расположен западнее.

Всего за последнюю неделю Минобороны сообщило о занятии семи населенных пунктов. В Харьковской области завершились бои за город Волчанск, которые шли больше года.

В ДНР подразделения группировки «Центр» в течение недели завершили бои за город Красноармейск (Покровск).

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвигаться к городу Гуляйполе в Запорожской области и заняли населенные пункты Зеленый Гай, Доброполье и Червоное.

В начале недели глава Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировок докладывали Владимиру Путину о боях в Северске, в районе Купянска и Мирнограда (Димитрова).

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
ДНР Минобороны
