Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР
Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Безымянное в Донецкой народной республике.
Это маленький поселок, который по законодательству ДНР относится к Константиновскому району. Он находится рядом с железнодорожной веткой Часов Яр — Краматорск. В начале недели Минобороны сообщало о занятии населенного пункта Клиновое, который расположен западнее.
Всего за последнюю неделю Минобороны сообщило о занятии семи населенных пунктов. В Харьковской области завершились бои за город Волчанск, которые шли больше года.
В ДНР подразделения группировки «Центр» в течение недели завершили бои за город Красноармейск (Покровск).
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвигаться к городу Гуляйполе в Запорожской области и заняли населенные пункты Зеленый Гай, Доброполье и Червоное.
В начале недели глава Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировок докладывали Владимиру Путину о боях в Северске, в районе Купянска и Мирнограда (Димитрова).
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили