Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за их общение с глазу на глаз в четверг вечером, передает корреспондент РБК.
«Наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате «тет-а-тет» у него дома за ужином. Я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания», — сказал Путин.
Путин прибыл в Нью-Дели днем 4 декабря по приглашению Моди. Это первый визит российского президента в Индию за четыре года. 5 декабря началась основная часть переговоров, стороны подписали пакет документов и соглашений, Моди и Путин выступили с заявлениями.
Моди сообщил, что на переговорах стороны обсуждали такие вопросы, как введение безвизового режима для туристических групп, украинский кризис. Путин подчеркнул, что результатом переговоров стал «солидный пакет» документов: межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. Основная направленность соглашений — экономическая кооперация государств.
