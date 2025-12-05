 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Reuters)

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за их общение с глазу на глаз в четверг вечером, передает корреспондент РБК.

«Наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате «тет-а-тет» у него дома за ужином. Я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания», — сказал Путин.

Путин прибыл в Нью-Дели днем 4 декабря по приглашению Моди. Это первый визит российского президента в Индию за четыре года. 5 декабря началась основная часть переговоров, стороны подписали пакет документов и соглашений, Моди и Путин выступили с заявлениями.

Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах
Политика
Фото:Александр Казаков / Reuters

Моди сообщил, что на переговорах стороны обсуждали такие вопросы, как введение безвизового режима для туристических групп, украинский кризис. Путин подчеркнул, что результатом переговоров стал «солидный пакет» документов: межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. Основная направленность соглашений — экономическая кооперация государств.

Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз
Video

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Софья Полковникова
Нарендра Моди Маша Распутина встреча
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
