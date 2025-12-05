Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Reuters)

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за их общение с глазу на глаз в четверг вечером, передает корреспондент РБК.

«Наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате «тет-а-тет» у него дома за ужином. Я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания», — сказал Путин.

Путин прибыл в Нью-Дели днем 4 декабря по приглашению Моди. Это первый визит российского президента в Индию за четыре года. 5 декабря началась основная часть переговоров, стороны подписали пакет документов и соглашений, Моди и Путин выступили с заявлениями.

Моди сообщил, что на переговорах стороны обсуждали такие вопросы, как введение безвизового режима для туристических групп, украинский кризис. Путин подчеркнул, что результатом переговоров стал «солидный пакет» документов: межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. Основная направленность соглашений — экономическая кооперация государств.

