Деньги прошли в трубу

«Северный поток-2» успел получить деньги до введения санкций США

Новые санкции США относительно участия в финансировании российских газопроводов не помешали привлечь деньги на строительство «Северного потока-2». Финансирование предоставили пять европейских партнеров «Газпрома» до введения санкций

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Пять европейских энергетических компаний — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall — успели предоставить финансирование проекту Nord Stream 2 (оператор строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Европу), до того как сенат США принял санкции против участия западных компаний. Об этом рассказал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на брифинге в рамках конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС: газовый аспект», которая прошла в четверг, 15 июня, в Берлине.

Гендиректор Shell Бен ван Берден говорил в интервью РБК 2 июня, что первый транш кредита будет предоставлен «в ближайшие недели».

«Средства от всех пришли на счета компании Nord Stream 2 и уже работают на проекте», — рассказал в четверг Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, проект получил от иностранных партнеров «более €1 млрд», все партнеры участвуют в финансировании в равных долях».

«Газпром» завершил работу по «организации финансирования проекта» с иностранными партнерами в полном объеме, сказал Медведев. «У нас сейчас есть обязательства по финансированию на всю сумму», — отметил он. Теперь «Газпром» планирует привлечь проектное финансирование, отметил топ-менеджер. Nord Stream 2 уже начала соответствующие переговоры с российскими и иностранными банками по финансированию «Северного потока-2», заявил директор проекта Хеннинг Коте.

В среду, 14 июня, сенат США одобрил законопроект, расширяющий санкции против России. В частности, он дает президенту США право вводить санкции в отношении тех компаний, которые инвестировали от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, в том числе в лизинг, технологии и услуги. В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про «Северный поток-2», напоминает «Интерфакс».

В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине». Также США намерены помогать Украине и своим союзникам и партнерам в Европе «снижать зависимость от российских энергоресурсов, особенно природного газа, который используется правительством России в качестве оружия, чтобы запугивать другие страны и влиять на них».

Европейские политики уже раскритиковали новые санкции США.

«Предлагаемые ограничения угрожают позициям немецких и австрийских компаний на американском рынке в том случае, если они продолжат участвовать в совместных проектах с Россией наподобие «Северного потока-2», — говорится в совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна, которое распространила пресс-служба МИД Германии. «Энергообеспечение Европы является делом Европы, а не США. У кого получать энергоресурсы, мы будем решать сами в соответствии с правилами открытой конкуренции», — говорится в заявлении. Гендиректор французской Engie Изабель Кошер заявила журналистам, что санкции США введены в интересах американского газа. «Не думаю, что США смогут остановить этот проект», — сказала Кошер.

Две нитки газопровода «Северный поток-2» протяженностью 1,2 тыс. км и мощностью 55 млрд куб. м в год должны пройти по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы снизить транзит газа в Европу через Украину. Маршрут пройдет вдоль уже действующего газопровода «Северный поток». Проект оценивается в €9,5 млрд. «Газпром» планировал создать совместное предприятие с пятью европейскими партнерами для реализации этого проекта, но Польша заблокировала это решение. После этого партнеры решили оформить свое участие в Nord Stream 2 через долговое финансирование.

В конце апреля «Газпром» согласовал схему финансирования с европейскими компаниями — участниками проекта. Тогда пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, или €4,75 млрд.

Вместе с «Газпромом» участники проекта предоставят Nord Stream 2 AG бридж-кредит на €6,65 млрд, сообщал «Газпром». Соглашение об этом было подписано 30 апреля, срок его действия — до конца 2019 года. Ставка составит 6%, агент по кредиту — Glas Trust Corporation Ltd. Предполагалось, что этот кредит будет предоставлен до того, как Nord Stream 2 сможет привлечь проектное финансирование. 2 июня партнеры по проекту «Северный поток-2» подписали соглашение о дефицитном финансировании стройки, на тот случай, если не хватит проектного финансирования, сообщал «Газпром». Оно регулирует обязательства по предоставлению кредита в адрес Nord Stream 2 AG в случае непривлечения/недостаточного привлечения проектного финансирования.