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Расходы превысят обещания
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Газета № 090 (2587) (2905) 26 мая, 22:04
Иван Ткачёв, Антон Фейнберг
Расходы превысят обещания
Правительство внесло изменения в бюджет 2017 года
Фото: Олег Яковлев / РБК
Расходы федерального бюджета в 2017 году превысят траты прошлого года, следует из поправок правительства. Власти решили не упускать возможности увеличить расходы к выборам президента, констатирует эксперт

Расходы федерального бюджета в 2017 году составят 16,6 трлн руб. — на 175 млрд руб. больше, чем в прошлом году, и на 362 млрд руб. больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете на этот год, следует из поправок, которые правительство в пятницу внесло в Госдуму. Таким образом, государственные расходы, которые изначально должны были в этом году сократиться, увеличатся на 1,1% в номинальном выражении.

В 2016 году бюджет был исполнен с расходами в 16,4 трлн руб., и в следующие три года Минфин планировал их сокращать.

Расходы по итогам 2017 года могут оказаться еще больше: с учетом изменений в так называемой сводной бюджетной росписи правительство ожидает исполнить расходы на уровне 16,86 трлн руб., следует из сопроводительных материалов, направленных в Думу. Это еще 257,5 млрд руб. к действующему бюджету, но правительство не объясняет, что за этим стоит. Неиспользованные ассигнования 2016 года составили 220 млрд руб., и все они подлежат использованию в текущем году, говорил 24 мая министр финансов Антон Силуанов. Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос РБК об изменениях в сводной росписи.

Но даже если фактические расходы этого года составят 16,9 трлн руб., в реальном выражении (с учетом среднегодовой инфляции, прогнозируемой на уровне 4%) они все-таки снизятся примерно на 1,5% к прошлому году.

Дефицит бюджета в 2017 году составит 1,92 трлн руб., или 2,1% ВВП, следует из проекта бюджетных поправок. При увеличении расходов до 16,9 трлн руб. дефицит возрастает до 2,4% ВВП.

Рост без нефти и газа

Нарастить бюджет позволяют дополнительные доходы казны, не относящиеся к нефтегазовым. Правительство рассчитывает получить на 472 млрд руб. больше ненефтегазовых доходов, чем заложено в действующей смете, и транслировать их в увеличение общих расходов на 362 млрд руб. (по Бюджетному кодексу расходы в ходе исполнения бюджета могут быть увеличены на сумму, не превышающую дополнительных ненефтегазовых поступлений). В начале года власти договорились не использовать дополнительные доходы от нефти и газа для наращивания расходной части: Минфин покупает на них валюту, которая в 2018 году будет переведена в Резервный фонд.

«В 2017 году наблюдается восстановление российской экономики, улучшен прогноз цен на нефть. Это способствовало увеличению в законопроекте общего объема доходов на 1,19 трлн руб.: нефтегазовые доходы увеличены на 719,4 млрд руб., ненефтегазовые — на 471,9 млрд руб. Общий объем расходов увеличен на 361,8 млрд руб., он будет профинансирован за счет ненефтегазовых доходов», — сообщила пресс-служба Минфина на запрос РБК.

Страховка из ФНБ

Увеличение поступления ненефтегазовых доходов связано в основном с ростом налоговых доходов (акцизов, НДС, налога на прибыль) «на фоне оживления экономической активности», отмечается в пояснительной записке. В то же время правительство видит риск, что ненефтегазовые доходы не оправдают ожиданий — на этот счет предусмотрена норма о возможности дополнительного использования 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетного дефицита (сверх запланированных трат ФНБ на 663,5 млрд руб.).

Похожая норма была добавлена в бюджет и в прошлом году: тогда правительство подстраховалось на случай, если государственный «Роснефтегаз» не сумеет продать 19,5% «Роснефти», предусмотрев выделение 705 млрд руб. из Резервного фонда (в итоге это не понадобилось). На этот раз опция взять из ФНБ еще 200 млрд руб. может быть связана с риском недопоступления дивидендов от госкомпаний. Минфин сохранил оценку поступления дивидендов в размере 483 млрд руб., но из них 156 млрд — от «Роснефтегаза», который считает, что платить не должен; и еще почти 100 млрд бюджет может недополучить от «Газпрома», который хочет заплатить акционерам только 20% чистой прибыли по МСФО вместо 50%.

В середине мая, когда Минфин опубликовал первый вариант бюджетных поправок для обсуждения, расходы предлагалось увеличить на 315 млрд руб. по сравнению с действующим законом. Но Силуанов обещал внести дополнительные правки, которые учтут увеличение ассигнований Росгвардии в связи с выполнением обязательств перед сотрудниками, перешедшими в Росгвардию, а также индексацию грантов президента в области культуры и искусства. Эти ассигнования будут профинансированы из 47 млрд руб., полученных совсем недавно «за счет погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства» (с 1 января 2016 года — «Роскосмос»), следует из пояснительной записки.

Близость электорального цикла

О риске раздувания расходов вопреки политике бюджетной экономии эксперты говорили еще в ноябре прошлого года. Причиной этому может стать слабая потребительская активность россиян, которую власти хотели бы поддержать, указывали аналитики Альфа-банка. На ожидания Минфина влияет электоральный цикл, объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Президент Владимир Путин уже предложил проиндексировать зарплаты бюджетникам, которые не подпадают под действие майских указов, напоминает она. Повышение коснется 5,8 млн человек, сообщил Минтруд. Впрочем, это уже вопрос поправок в бюджет 2018 и 2019 годов, которых Минфин пока не вносил.

«Это дополнительный риск, который довлеет над расходной частью, — говорит Орлова. — Делать из этого вывод, что Минфин отказался от бюджетной консолидации, не стоит. Но это снижает доверие к комментариям Минфина. Последние месяцы он говорил, что нацелен на жесткую бюджетную политику, а по факту мы видим цифры, которые отклоняются от этих слов». Позиция Минфина «выглядит не очень последовательной» даже с учетом того, что такие изменения он вносит исходя из пожеланий правительства и президента, добавляет она.

Минфин продолжит осторожную и консервативную «политику перераспределения» бюджета, полагает Орлова. Социальные обязательства по-прежнему будут соблюдаться, однако это будет компенсироваться ростом налоговой нагрузки после 2018 года, считает эксперт. Сейчас бюджет сбалансирован при цене нефти в размере $70–75 (Силуанов в апреле называл цифру $60. — РБК), а Минфину нужно выходить хотя бы на уровень $55–60, указывает Орлова (средняя цена нефти марки Urals в январе—апреле составляла $51,84 за баррель). Правительство в ближайшие годы не будет увеличивать налоговую нагрузку, неоднократно говорил Силуанов. 
Теги
Минфин, правительство, сокращение расходов
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