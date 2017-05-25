«Роснефть» увеличила исковые требования к АФК «Система» из-за инфляции

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» из-за реорганизации «Башнефти» в 2014 году в полтора раза до 170,6 млрд руб. Компания объясняет увеличение суммы иска обесценением рубля. Опрошенные РБК юристы называют дело беспрецедентным

«Роснефть» увеличила сумму требований к АФК «Система» до 170, 6 млрд руб. Как сообщил корреспонденту РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.

Компания «Роснефть» уже подала ходатайство об уточнении исковых требований в Арбитражный суд Башкирии.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил РБК о необоснованности претензий. «Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд [руб.] — это уже из области ненаучной фантастики», — сказал он.

Изначально в иске, который был принят к рассмотрению Арбитражным судом Башкирии, стояла сумма 106,6 млрд руб. Однако главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 17 мая назвал эту сумму предварительной оценкой. По его словам, она была рассчитана исходя из курса доллара на момент подачи иска. Если же взять за основу курс доллара, существовавший в то время, когда «Система» контролировала «Башнефть» и, по мнению истцов, злоупотребляла своими правами, то сумма увеличивается. Сечин предполагал, что речь могла идти о 180 млрд руб.

По мнению истцов, входящие в АФК «Система» структуры, контролировавшие «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому она получила 106,6 млрд руб. убытков в результате их «неразумных и недобросовестных действий». Убыток образовался в результате реорганизации «Башнефти» весной 2014 года, бóльшая часть этой суммы (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций «Система-Инвест», переданных АФК «Система» в обмен на собственные акции «Башнефти» и другие активы.

3 мая власти Башкирии, комментируя иск «Роснефти» и «Башнефти», заявили, что «исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан как держателя крупного пакета акций «Башнефти».

Руководитель корпоративной практики юрфирмы Sameta Ольга Сницерова считает, что окончательное решение об иске «Роснефти» к АФК «Система» примет Верховный суд.

По ее словам, вопрос, есть ли у «Роснефти» основания для взыскания убытков и насколько правомерен иск к акционеру, остается открытым. «Если судьи будут отказывать, значит, судьи не берут на себя ответственность. Если же есть какое-то политическое решение, то, наверное, будут взыскивать. В любом случае дело дойдет до Верховного суда, который утвердит эти решения», — заявила она.

По мнению Сницеровой, прецедентов такому иску в России нет. «Это первое такое громкое дело. Я такого в практике не встречала, когда действующий акционер предъявил иск об убытках предыдущему. В принципе, право на иск у них есть», — сказала она и подчеркнула, что другие сделки под риск не попадут. «Суды не будут рушить сделки», — считает юрист.

Иск «Роснефти» к АФК «Система» даже в случае успеха в суде не повлечет за собой пересмотра других сделок, считает партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков. «Каждая сделка индивидуальна, и у нас не прецедентное право», — отмечает он.

Если Арбитражный суд примет положительное решение по иску, а апелляция на это решение будет отклонена, в России будет создан прецедент, считает адвокат коллегии «Форт» Олег Елисеев. «Решения Арбитражного суда могут создавать прецедент и использоваться в других судах по схожим вопросам», — пояснил адвокат. По его мнению, это повлечет за собой череду подобных исков, потому что ранее их не удовлетворяли».

Единственным препятствием, по мнению Елисеева, могла бы стать невозможность восстановления срока исковой давности, который в России составляет три года. «Но этот срок давности может быть восстановлен, если лицо, которому фактически принадлежит компания, не знало и не могло знать о том, что нарушение имело место», — сказал Елисеев. По его словам, «Роснефть» пытается воспользоваться этой лазейкой.

Как показывает сложившаяся судебная практика, риски изменения курсовой разницы не включаются в размер убытков, заявил РБК юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. «В моей практике по всем подобным делам суд всегда вставал на позицию того, что риски изменения курсовой разницы не являются основанием ни для повышения ставок аренды, ни для расторжения договора», — пояснил он.

«Это дело [иск «Роснефти» к АФК «Система»], в принципе, очень нестандартное, говорит Дурашкин. Во-первых, нужно доказать факт, что был причинен ущерб, во-вторых — что этот ущерб нанесли именно действия «Системы», — объясняет он. «К тому же «Система» не может быть виновна в том, что рубль обесценился. На мой взгляд, шансы у этого иска не очень высокие», — заявил он.

В качестве примера юрист BGP Litigation привел спор 2016 года «ВымпелКома» с «Тизприбором». «ВымпелКом» пытался изменить договор с «Тизприбором» в части порядка установления арендной платы, ссылаясь на то, что соглашение было заключено в долларах до того, как обвалился курс рубля. И они считали, что обвал курса рубля являлся существенным изменением обстоятельств. Было несколько инстанций, и во всех этот иск отклонили», — рассказал Дурашкин. По его мнению, если бы суд удовлетворил этот иск, за ним последовали бы другие. «Очень много договоров можно было бы изменить и оспорить», — добавил юрист.

В среду акции АФК «Системы» на Московской бирже подешевели на 10,3%, до 12 200 руб. за бумагу, капитализация составила 117 млрд руб.