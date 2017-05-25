Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Граждан освободят от «открепительных» Вчера, 11:56 Коррупционеров занесут в реестр Вчера, 12:47 Анонимам в чате не место Вчера, 12:18 Филиппинам нужно оружие «без условий» Вчера, 19:15 Китай замедляется Вчера, 23:04 Трудящихся приучают к индивидуализму Вчера, 00:11 Как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова» Вчера, 16:35 Уралвагонзавод поставят на частные рельсы Вчера, 14:05 Кредиторы идут на свет 00:07 Меню для хакера 23 мая, 21:23 Как закончился миф о сетевой свободе Вчера, 12:57 Неспортивное поведение Вчера, 16:15
«Это уже из области ненаучной фантастики»
Лента новостей 3:43 МСК
СМИ узнали о сокращении визита Мэй на саммит G7 из-за теракта в Британии Политика, 02:56 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» Политика, 02:34 СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке Общество, 02:21 Савченко заявила об участии своей партии в выборах в парламент Украины Политика, 02:01 Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов Политика, 01:26 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва Общество, 01:17 СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США Политика, 01:00 В Москве загорелся торговый центр Общество, 00:30 При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских Политика, 00:17 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций Финансы, 00:07 Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении Общество, Вчера, 23:55 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Политика, Вчера, 23:44 Отца и брата смертника из Манчестера задержали в Ливии Общество, Вчера, 23:21 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Бизнес, Вчера, 23:14 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Бизнес, Вчера, 23:08 Какую опасность представляют китайские долги на $27 трлн Экономика, Вчера, 23:04 В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка Общество, Вчера, 22:31 «Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry Технологии и медиа, Вчера, 22:06 Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года Бизнес, Вчера, 22:05 Путин приложился к мощам Николая Чудотворца Политика, Вчера, 21:32 Прямая линия с президентом пройдет после Дня России Политика, Вчера, 21:21 Порошенко пообещал выдать украинские паспорта жителям Донбасса и Крыма Общество, Вчера, 21:16 США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем Политика, Вчера, 21:13 СМИ узнали о свободном доступе украинского кабмина к российским соцсетям Политика, Вчера, 20:57 Суд в Одессе отказался рассматривать дело о поджоге Дома профсоюзов Общество, Вчера, 20:47 Microsoft выкупит компанию по кибербезопасности Hexadite за $100 млн Технологии и медиа, Вчера, 20:40 С Божьей помощью: во что верят президенты США Общество, Вчера, 20:22 Полиция арестовала пятого фигуранта по делу о теракте в Манчестере Общество, Вчера, 20:18
Газета № 088 (2585) (2505) Вчера, 09:00
Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Сергей Витько и еще 1, Артем Филипенок
«Это уже из области ненаучной фантастики»
«Роснефть» увеличила исковые требования к АФК «Система» из-за инфляции
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
«Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» из-за реорганизации «Башнефти» в 2014 году в полтора раза до 170,6 млрд руб. Компания объясняет увеличение суммы иска обесценением рубля. Опрошенные РБК юристы называют дело беспрецедентным

«Роснефть» увеличила сумму требований к АФК «Система» до 170, 6 млрд руб. Как сообщил корреспонденту РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.

Компания «Роснефть» уже подала ходатайство об уточнении исковых требований в Арбитражный суд Башкирии.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил РБК о необоснованности претензий. «Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд [руб.] — это уже из области ненаучной фантастики», — сказал он.

Изначально в иске, который был принят к рассмотрению Арбитражным судом Башкирии, стояла сумма 106,6 млрд руб. Однако главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 17 мая назвал эту сумму предварительной оценкой. По его словам, она была рассчитана исходя из курса доллара на момент подачи иска. Если же взять за основу курс доллара, существовавший в то время, когда «Система» контролировала «Башнефть» и, по мнению истцов, злоупотребляла своими правами, то сумма увеличивается. Сечин предполагал, что речь могла идти о 180 млрд руб.

По мнению истцов, входящие в АФК «Система» структуры, контролировавшие «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому она получила 106,6 млрд руб. убытков в результате их «неразумных и недобросовестных действий». Убыток образовался в результате реорганизации «Башнефти» весной 2014 года, бóльшая часть этой суммы (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций «Система-Инвест», переданных АФК «Система» в обмен на собственные акции «Башнефти» и другие активы.

3 мая власти Башкирии, комментируя иск «Роснефти» и «Башнефти», заявили, что «исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан как держателя крупного пакета акций «Башнефти».

Руководитель корпоративной практики юрфирмы Sameta Ольга Сницерова считает, что окончательное решение об иске «Роснефти» к АФК «Система» примет Верховный суд.

По ее словам, вопрос, есть ли у «Роснефти» основания для взыскания убытков и насколько правомерен иск к акционеру, остается открытым. «Если судьи будут отказывать, значит, судьи не берут на себя ответственность. Если же есть какое-то политическое решение, то, наверное, будут взыскивать. В любом случае дело дойдет до Верховного суда, который утвердит эти решения», — заявила она.

По мнению Сницеровой, прецедентов такому иску в России нет. «Это первое такое громкое дело. Я такого в практике не встречала, когда действующий акционер предъявил иск об убытках предыдущему. В принципе, право на иск у них есть», — сказала она и подчеркнула, что другие сделки под риск не попадут. «Суды не будут рушить сделки», — считает юрист.

Иск «Роснефти» к АФК «Система» даже в случае успеха в суде не повлечет за собой пересмотра других сделок, считает партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков. «Каждая сделка индивидуальна, и у нас не прецедентное право», — отмечает он.

Если Арбитражный суд примет положительное решение по иску, а апелляция на это решение будет отклонена, в России будет создан прецедент, считает адвокат коллегии «Форт» Олег Елисеев. «Решения Арбитражного суда могут создавать прецедент и использоваться в других судах по схожим вопросам», — пояснил адвокат. По его мнению, это повлечет за собой череду подобных исков, потому что ранее их не удовлетворяли».

Единственным препятствием, по мнению Елисеева, могла бы стать невозможность восстановления срока исковой давности, который в России составляет три года. «Но этот срок давности может быть восстановлен, если лицо, которому фактически принадлежит компания, не знало и не могло знать о том, что нарушение имело место», — сказал Елисеев. По его словам, «Роснефть» пытается воспользоваться этой лазейкой.

Как показывает сложившаяся судебная практика, риски изменения курсовой разницы не включаются в размер убытков, заявил РБК юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. «В моей практике по всем подобным делам суд всегда вставал на позицию того, что риски изменения курсовой разницы не являются основанием ни для повышения ставок аренды, ни для расторжения договора», — пояснил он.

«Это дело [иск «Роснефти» к АФК «Система»], в принципе, очень нестандартное, говорит Дурашкин. Во-первых, нужно доказать факт, что был причинен ущерб, во-вторых — что этот ущерб нанесли именно действия «Системы», — объясняет он. «К тому же «Система» не может быть виновна в том, что рубль обесценился. На мой взгляд, шансы у этого иска не очень высокие», — заявил он.

В качестве примера юрист BGP Litigation привел спор 2016 года «ВымпелКома» с «Тизприбором». «ВымпелКом» пытался изменить договор с «Тизприбором» в части порядка установления арендной платы, ссылаясь на то, что соглашение было заключено в долларах до того, как обвалился курс рубля. И они считали, что обвал курса рубля являлся существенным изменением обстоятельств. Было несколько инстанций, и во всех этот иск отклонили», — рассказал Дурашкин. По его мнению, если бы суд удовлетворил этот иск, за ним последовали бы другие. «Очень много договоров можно было бы изменить и оспорить», — добавил юрист.

В среду акции АФК «Системы» на Московской бирже подешевели на 10,3%, до 12 200 руб. за бумагу, капитализация составила 117 млрд руб. 

Теги
«Башнефть», АФК «Система», «Роснефть»
Другие материалы по теме
АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти»
Вернуть 107 млрд: как «Роснефть» обосновывает претензии к АФК «Система»
Cуд Башкирии принял иск «Роснефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд руб.
В суде опровергли получение иска «Роснефти» к АФК «Система»
Другие материалы РБК
ОСАГО хотят сделать дешевле для ряда водителей
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Знаменитого футболиста приговорили к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов
Аналитики подсчитали стоимость всей недвижимости мира
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав