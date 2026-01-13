 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд оштрафовал комика Гудкова за пародию «Я — узкий»

Александр Гудков
Александр Гудков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Суд в Красногорске наказал комика Александра Гудкова штрафом за пародию на песню певца Ярослава Дронова (SHAMAN). Гудкова признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и назначили ему административный штраф 11 тыс. руб.

«Судом установлено, что Гудков А.В. в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеозапись с наименованием «Александр Гудков — Я узкий», используя аранжировку композиции «Я русский», исполняемую певцом под псевдонимом SHAMAN, изменил текст песни, применив словосочетание «Я узкий», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Подмосковья.

Психолого-лингвистическое исследование показало, что в видеозаписи есть действия, направленные на унижение достоинства «человека и группы лиц по признакам происхождения». Поскольку видеозапись доступна неограниченному кругу лиц, эти действия также являются публичными с использованием сети Интернет.

Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент
Технологии и медиа
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Клип «Я узкий» опубликовали на YouTube-канале «Чикен Карри» в конце августа 2022 года. За сутки видео посмотрели более 12 млн раз, позже оно было удалено с канала.

Гудков подвергся критике за пародию на песню SHAMAN. Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что Гудков «сам ничего не стоит, но других пародирует». На комика также направили жалобу в Следственный комитет.

В 2024 году кинопоказы шоу «Подземелья Чикен Карри» отменили в ряде городов из-за угроз, которые поступали кинотеатрам. Сам Гудков связал отмену показов со своим участием в шоу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
Александр Гудков
