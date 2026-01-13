 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,13 x 2,8 2 4,1 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,17 x 3,05 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Нурмагомедов назвал игроков «Реала» капризными после отставки Алонсо

Нурмагомедов после ухода Алонсо призвал «Реал» избавиться от капризных игроков
Назвав уволенного Хаби Алонсо одним из трех лучших тренеров современности, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что «Реалу» нужно избавляться от «капризных игроков», а не менять тренера
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что мадридскому клубу следовало менять футболистов, а не тренера, назвав их «капризными». Об этом боец написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Если команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом в «Реале». Надо избавляться от капризных игроков», — написал Нурмагомедов, назвав Хаби Алонсо одним из трех лучших тренеров современности.

«Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3). В чемпионате Испании мадридцы уступают лидирующим каталонцам четыре очка, а в Лиге чемпионов занимают седьмое место в таблице.

В понедельник «Реал» объявил о расторжении контракта с главным тренером по взаимному согласию сторон. На его место был назначен Альваро Арбелоа.

Нурмагомедов — бывший боец MMA, трижды защитил титул чемпиона в легком весе, а также с 2022 года член Зала славы UFC. В 2012 году дебютировал в промоушене UFC, а в 2020-м заявил о завершении карьеры.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Хабиб Нурмагомедов Хаби Алонсо Реал Мадрид Футбол
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Алонсо фразой «я сделал все, что мог» прокомментировал уход из «Реала»
Спорт
«Реал» объявил об отставке Хаби Алонсо после проигрыша «Барселоне»
Спорт
«Барселона» второй раз подряд победила «Реал» в финале Суперкубка Испании
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Самая титулованная синхронистка в истории возглавила сборную России Спорт, 17:19
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений о манипулировании и инсайдерах Инвестиции, 17:13
Бывшего пилота «Формулы-1» арестовали за нападение на человека Спорт, 17:06
Следователи нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра реликвии Общество, 17:02
Нурмагомедов назвал игроков «Реала» капризными после отставки Алонсо Спорт, 17:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Как возместить ущерб при повреждении машины коммунальщиками. Ответ юристов Авто, 16:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Главные изменения на российском авторынке в 2025 году. Тренды, цифры Авто, 16:42
Международные резервы России достигли рекорда Экономика, 16:41
Онлайн-регистрация в отеле Radisson Blu стала доступна через Max Технологии и медиа, 16:27
Microsoft предупредила о победе Китая в глобальной ИИ-гонке Технологии и медиа, 16:23
Суд оштрафовал комика Гудкова за пародию «Я — узкий» Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15