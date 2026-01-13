Нурмагомедов назвал игроков «Реала» капризными после отставки Алонсо
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что мадридскому клубу следовало менять футболистов, а не тренера, назвав их «капризными». Об этом боец написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Если команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом в «Реале». Надо избавляться от капризных игроков», — написал Нурмагомедов, назвав Хаби Алонсо одним из трех лучших тренеров современности.
«Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3). В чемпионате Испании мадридцы уступают лидирующим каталонцам четыре очка, а в Лиге чемпионов занимают седьмое место в таблице.
В понедельник «Реал» объявил о расторжении контракта с главным тренером по взаимному согласию сторон. На его место был назначен Альваро Арбелоа.
Нурмагомедов — бывший боец MMA, трижды защитил титул чемпиона в легком весе, а также с 2022 года член Зала славы UFC. В 2012 году дебютировал в промоушене UFC, а в 2020-м заявил о завершении карьеры.
