Российские прыгуны на лыжах с трамплина не выступят на Олимпиаде
Российские прыгуны на лыжах с трамплина лишились возможности отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Евгений Плехов.
«У нас не осталось шансов попасть на Олимпиаду, потому что мы не сможем принять участие в отборочных турнирах из-за того, что нам не дали визы», — сказал Плехов.
По словам Плехова, появилась информация, что шенгенские визы спортсмены получат не раньше 22–23 января. «Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли», — добавил тренер.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в декабре начала выдавать нейтральные статусы российским спортсменам. Из прыгунов с трамплина его получили Александра Кустова, Илья Маньков, Михаил Назаров и Данил Садреев.
Плехов ранее рассказывал, что документы на шенгенские визы были поданы еще в начале декабря.
Отбор на Олимпиаду-2026 завершится 18 января.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы