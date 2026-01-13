 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Российские прыгуны на лыжах с трамплина не выступят на Олимпиаде

Олимпиада-2026
Российские спортсмены не успели получить шенгенские визы для участия в отборочных соревнованиях, поэтому отобраться на Игры в Италии они уже не смогут
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Российские прыгуны на лыжах с трамплина лишились возможности отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Евгений Плехов.

«У нас не осталось шансов попасть на Олимпиаду, потому что мы не сможем принять участие в отборочных турнирах из-за того, что нам не дали визы», — сказал Плехов.

По словам Плехова, появилась информация, что шенгенские визы спортсмены получат не раньше 22–23 января. «Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли», — добавил тренер.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в декабре начала выдавать нейтральные статусы российским спортсменам. Из прыгунов с трамплина его получили Александра Кустова, Илья Маньков, Михаил Назаров и Данил Садреев.

Плехов ранее рассказывал, что документы на шенгенские визы были поданы еще в начале декабря.

Отбор на Олимпиаду-2026 завершится 18 января.

Иван Витченко
прыжки на лыжах с трамплина Олимпиада-2026
