Экономика⁠,
0

Международные резервы России достигли рекорда

Международные резервы России достигли рекордных $763,9 млрд
Международные резервы России выросли с 19 по 26 декабря 2025 года на $11,3 млрд и достигли рекордных $763,9 млрд. В основном повышение обусловлено положительной переоценкой, сообщил ЦБ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Международные резервы России достигли рекордных $763,9 млрд на конец дня 26 декабря, сообщил 13 января Центральный банк.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили $763,9 млрд, увеличившись за неделю на $11,3 млрд, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в публикации на сайте регулятора.

Международные резервы России достигли рекордных $752,6 млрд
Экономика
Фото:Alex Wong / Getty Images

В декабре ЦБ сообщал, что за неделю с 12 по 19 числа российские международные резервы выросли на 1,6%, достигли $752,6 млрд и также обновили рекорд.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

После введения санкций США и Евросоюза в 2022 году Россия лишилась доступа почти к половине (на тот момент) золотовалютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что заморожены были $300 млрд из $640 млрд.

12 декабря 2025 года Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму €210 млрд. Европейские политики рассматривали вариант использования этих средств для «репарационного кредита» Украине. Центробанк в ответ подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы на ₽18 трлн. В итоге на фоне внутренних противоречий ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Киева. Вместо этого Украине предоставят беспроцентный кредит на €90 млрд в 2026–2027 годах.

Россия неоднократно заявляла, что считает любое использование своих замороженных активов воровством.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

