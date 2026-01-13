Международные резервы России достигли рекорда
Международные резервы России достигли рекордных $763,9 млрд на конец дня 26 декабря, сообщил 13 января Центральный банк.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили $763,9 млрд, увеличившись за неделю на $11,3 млрд, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в публикации на сайте регулятора.
В декабре ЦБ сообщал, что за неделю с 12 по 19 числа российские международные резервы выросли на 1,6%, достигли $752,6 млрд и также обновили рекорд.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
После введения санкций США и Евросоюза в 2022 году Россия лишилась доступа почти к половине (на тот момент) золотовалютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что заморожены были $300 млрд из $640 млрд.
12 декабря 2025 года Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму €210 млрд. Европейские политики рассматривали вариант использования этих средств для «репарационного кредита» Украине. Центробанк в ответ подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы на ₽18 трлн. В итоге на фоне внутренних противоречий ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Киева. Вместо этого Украине предоставят беспроцентный кредит на €90 млрд в 2026–2027 годах.
Россия неоднократно заявляла, что считает любое использование своих замороженных активов воровством.
