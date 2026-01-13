 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Следователи нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра реликвии

Лувр после ограбления ювелирного магазина, Париж, 19 октября 2025&nbsp;г.
Лувр после ограбления ювелирного магазина, Париж, 19 октября 2025 г. (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

В северном пригороде Париже Обервиль французские правоохранители нашли гараж, в который ограбившие Лувр преступники отвезли украденные драгоценности, сообщает газета Le Parisien. Однако драгоценностей в нем не окзалось, злоумышленники успели перевезти их в другое место.

Пока это последний известный полиции «след» украденных реликвий, отмечает газета.

19 октября 2025 года после ограбления, которое длилось несколько минут, четверо преступников уехали на двух скутерах Yamaha T‑Max и Suzuki Burgman в направлении коммуны Иври‑сюр‑Сен в департаменте Валь‑де‑Марн.

Там они взяли «пересадочный» автомобиль Citroën, припаркованный ранее утром в торговой зоне и замаскированный под служебную машину строительной фирмы с помощью двух оранжевых проблесковых маячков. Грабители разделились — двое отправились на скутерах, двое уехали на машине.

Следователи нашли видезаписи двух скутеров — они вернулись туда, откуда все началось, в Обервиль, откуда родом все четверо исполнителей. В 10:27, то есть примерно через час после ограбления, два скутера были замечены въезжающими на подземную парковку жилого дома.

На кадрах видеонаблюдения было видно, как два водителя спешиваются перед гаражными боксами и, не зная, что они остановились прямо под камерой, начали любоваться украшениями, передавая их друг другу.

В ночь с 22 на 23 октября, обнаружив в гараже камеры видеонаблюдения, подозреваемые спрятали лица, а затем выехали из гаража на Citroën белого цвета. Они также применяли детекторы электромагнитного излучения, опасаясь возможной слежки. 23 и 25 октября один из подозреваемых вернулся, чтобы забрать скутеры и имущество из гаража. Он же или другой грабитель неоднократно возвращался в гараж вплоть до 30 октября.

Материал дополняется

