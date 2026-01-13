«Казмунайгаз» подтвердил атаку дрона на танкер в Черном море

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (Фото: Юрий Березнюк / ТАСС)

Нефтяной танкер, зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке беспилотника близ объекта Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает национальная компания «Казмунайгаз» (КМГ) в своем телеграм-канале.

Судно MATILDA было зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была запланирована на 18 января 2026 года, уточнили в компании.

«13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения», — говорится в сообщении.

При инциденте никто не пострадал, первичный осмотр не выявил повреждений на танкере.

Ранее агентства Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что 13 января два нефтяных танкера подверглись атаке дронов в Черном море. Помимо «Матильды», под удар также попал танкер «Дельта Хармони».

В ноябре 2025 года серии атак беспилотников подвергся морской терминал КТК под Новороссийском. Киев признал причастность к атакам, однако там заявили, что действовали в рамках «самообороны». Минэнерго Казахстана сочло инцидент недопустимым, а МИД страны выразил протест и заявил, что действия Украины наносят ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева.