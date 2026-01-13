Зеленский внес в Раду предложение назначить Федорова министром обороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о назначении Михаила Федорова министром обороны страны. Документ опубликован на сайте парламента.
Как пишет «РБК-Украина», в ближайшее время ожидается голосование в парламенте по этому вопросу.
Ранее в этот же день Верховная рада во время пленарного заседания проголосовала за отставку Михаила Федорова с поста вице-премьера и министра цифровой трансформации. Он возглавлял ведомство более шести лет — с августа 2019-го.
Сегодня эту должность освободил Денис Шмыгаль. Как пишет «Суспiльне», он может быть назначен министром энергетики и первым вице-премьером.
Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке еще на прошлой неделе, сообщал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.
Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны еще в начале января, а Шмыгалю — возглавить другое направление, какое — изначально он не уточнил. «Не менее важное для нашей устойчивости», — уточнил украинский лидер. Позже он подтвердил, что предложил тому занять должность первого вице-премьера и министра энергетики.
С 4 марта 2020 года Шмыгаль занимал пост премьер-министра Украины. 17 июля 2025 года он был назначен министром обороны.
2 января Зеленский на совещании анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии. Основное внимание было уделено подготовке к серии важных международных мероприятий, включая визиты иностранных советников по безопасности. Отдельно на совещании обсуждалась масштабная трансформация украинской армии. Еще одним приоритетом, анонсированным Зеленским, является модернизация системы военного образования.
