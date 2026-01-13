 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вучич назвал ожидаемые сроки продажи российской доли в NIS

Вучич заявил, что ожидает продажи российской доли в NIS в феврале-марте
Доля российских собственников в нефтяной компании NIS составляет 56,15%. Вучич заявил, что ее покупатель станет известен в ближайшие дни. Он не исключил, что это будет венгерская компания MOL или ADNOC из Абу-Даби
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что сделка по продаже российской доли в сербской нефтяной компании NIS может быть совершена в феврале-марте 2026 года. Условия будут сообщены Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США в течение 48 часов, передает Reuters.

«После того как мы передадим обязательные условия контракта, станет ясно, в каком направлении мы движемся, и после этого вряд ли могут возникнуть какие-либо препятствия для сделки», — сказал он.

Кто именно станет покупателем этой доли, станет ясно в ближайшие дни, заявил Вучич изданию Tanjug. Он не исключил, что это может быть венгерская компания MOL, ADNOC из Абу-Даби или сразу обе организации.

Единственный НПЗ сербской NIS возобновит работу
Политика

В начале декабря 2025 года NIS приостановила работу своего единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода. Причина — нехватка сырой нефти на фоне санкций США. Штаты ввели ограничения в январе 2025-го. Вашингтон требовал полностью исключить российское участие в компании. Москва называет западные санкции незаконными.

31 декабря стало известно, что НПЗ NIS возобновит работу, так как компания получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на продолжение работы до 23 января.

В ноябре 2025-го сербские власти сообщили о согласии российских собственников на продажу своей доли в 56,15% в NIS. Владельцем 44,85% акций является «Газпром нефть», а 11,3% — петербургское АО «Интэлидженс», находящееся под управлением «Газпром капитала». В декабре минувшего года Вучич сообщал, что «Газпром» ведет переговоры о продаже своей доли в NIS венгерской компании MOL.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Романов Илья
Сербия Россия США NIS нефть
Материалы по теме
«Газпром нефть» отреагировала на санкции США в отношении сербской NIS
Политика
WSJ назвала кандидата на покупку доли России в сербской NIS
Бизнес
Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в NIS
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Самая титулованная синхронистка в истории возглавила сборную России Спорт, 17:19
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений о манипулировании и инсайдерах Инвестиции, 17:13
Бывшего пилота «Формулы-1» арестовали за нападение на человека Спорт, 17:06
Следователи нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра реликвии Общество, 17:02
Нурмагомедов назвал игроков «Реала» капризными после отставки Алонсо Спорт, 17:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Как возместить ущерб при повреждении машины коммунальщиками. Ответ юристов Авто, 16:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Главные изменения на российском авторынке в 2025 году. Тренды, цифры Авто, 16:42
Международные резервы России достигли рекорда Экономика, 16:41
Онлайн-регистрация в отеле Radisson Blu стала доступна через Max Технологии и медиа, 16:27
Microsoft предупредила о победе Китая в глобальной ИИ-гонке Технологии и медиа, 16:23
Суд оштрафовал комика Гудкова за пародию «Я — узкий» Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15