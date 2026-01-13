Вучич назвал ожидаемые сроки продажи российской доли в NIS

Доля российских собственников в нефтяной компании NIS составляет 56,15%. Вучич заявил, что ее покупатель станет известен в ближайшие дни. Он не исключил, что это будет венгерская компания MOL или ADNOC из Абу-Даби

Александр Вучич (Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что сделка по продаже российской доли в сербской нефтяной компании NIS может быть совершена в феврале-марте 2026 года. Условия будут сообщены Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США в течение 48 часов, передает Reuters.

«После того как мы передадим обязательные условия контракта, станет ясно, в каком направлении мы движемся, и после этого вряд ли могут возникнуть какие-либо препятствия для сделки», — сказал он.

Кто именно станет покупателем этой доли, станет ясно в ближайшие дни, заявил Вучич изданию Tanjug. Он не исключил, что это может быть венгерская компания MOL, ADNOC из Абу-Даби или сразу обе организации.

В начале декабря 2025 года NIS приостановила работу своего единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода. Причина — нехватка сырой нефти на фоне санкций США. Штаты ввели ограничения в январе 2025-го. Вашингтон требовал полностью исключить российское участие в компании. Москва называет западные санкции незаконными.

31 декабря стало известно, что НПЗ NIS возобновит работу, так как компания получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на продолжение работы до 23 января.

В ноябре 2025-го сербские власти сообщили о согласии российских собственников на продажу своей доли в 56,15% в NIS. Владельцем 44,85% акций является «Газпром нефть», а 11,3% — петербургское АО «Интэлидженс», находящееся под управлением «Газпром капитала». В декабре минувшего года Вучич сообщал, что «Газпром» ведет переговоры о продаже своей доли в NIS венгерской компании MOL.