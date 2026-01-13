Microsoft предупредила о победе Китая в глобальной ИИ-гонке
Американские компании, занимающиеся разработками в отрасли искусственного интеллекта, проигрывают китайским конкурентам в борьбе за пользователей за пределами западных стран. Об этом президент Microsoft Брэд Смит заявил Financial Times.
Он добавил, что сейчас у Китая есть несколько конкурентоспособных моделей ИИ с открытым исходным кодом. Компании из КНР получают субсидии от правительства, что дает им возможность предлагать свой продукт дешевле.
Новое исследование Microsoft показало, что DeepSeek R1 из-за своей доступности способствовал ускорению распространения ИИ в мире, особенно в странах глобального Юга. В частности, доля китайской группы составляет 18% на рынке искусственного интеллекта в Эфиопии и 17% — в Зимбабве. Также DeepSeek имеет значительное преимущество в странах, где американские ИИ-продукты ограничены. Например, в России она занимает 43%, а в Белоруссии — 56%, на Кубе — 49%.
Смит заявил, что внедрение искусственного интеллекта в мире сейчас сконцентрировано в развитых странах. По итогам четвертого квартала 2025 года в странах глобального Севера доля использования ИИ составила почти 25%, в странах глобального Юга — 14%, а в среднем в мире — 16%. По словам президента Microsoft, если эта проблема не решится, она выльется в расширение экономического разрыва между Югом и Севером.
«Если американские технологические компании или западные правительства закроют глаза на будущее Африки, они закроют глаза на будущее мира в целом, и, на мой взгляд, это будет серьезной ошибкой», — заявил он.
Модель DeepSeek-V3 выложили в открытый доступ в конце 2024 года. Из технической документации следовало, что по производительности она соответствует ведущим американским моделям, но требует гораздо меньше времени и ресурсов на обучение.
Предприниматель Олег Дерипаска в конце 2025 года задался вопросом о том, создадут ли в мире «хотя бы один» искусственный интеллект «с русским характером и мировоззрением». Бизнесмен, который ранее уже говорил о риске «проспать технологическую революцию», призвал подумать о будущем ИИ в России.
