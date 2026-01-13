 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Microsoft предупредила о победе Китая в глобальной ИИ-гонке

Американские IT-компании проигрывают китайским конкурентам в странах глобального Юга, а также в государствах, где продукты США ограничены. ИИ-модели от КНР побеждают за счет субсидий, меньшей стоимости и доступности
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
Американские компании, занимающиеся разработками в отрасли искусственного интеллекта, проигрывают китайским конкурентам в борьбе за пользователей за пределами западных стран. Об этом президент Microsoft Брэд Смит заявил Financial Times.

Он добавил, что сейчас у Китая есть несколько конкурентоспособных моделей ИИ с открытым исходным кодом. Компании из КНР получают субсидии от правительства, что дает им возможность предлагать свой продукт дешевле.

Путин предупредил о риске потерять «все, что дорого», из-за ИИ
Технологии и медиа
Владимир Путин

Новое исследование Microsoft показало, что DeepSeek R1 из-за своей доступности способствовал ускорению распространения ИИ в мире, особенно в странах глобального Юга. В частности, доля китайской группы составляет 18% на рынке искусственного интеллекта в Эфиопии и 17% — в Зимбабве. Также DeepSeek имеет значительное преимущество в странах, где американские ИИ-продукты ограничены. Например, в России она занимает 43%, а в Белоруссии — 56%, на Кубе — 49%.

Смит заявил, что внедрение искусственного интеллекта в мире сейчас сконцентрировано в развитых странах. По итогам четвертого квартала 2025 года в странах глобального Севера доля использования ИИ составила почти 25%, в странах глобального Юга — 14%, а в среднем в мире — 16%. По словам президента Microsoft, если эта проблема не решится, она выльется в расширение экономического разрыва между Югом и Севером.

«Если американские технологические компании или западные правительства закроют глаза на будущее Африки, они закроют глаза на будущее мира в целом, и, на мой взгляд, это будет серьезной ошибкой», — заявил он.

Модель DeepSeek-V3 выложили в открытый доступ в конце 2024 года. Из технической документации следовало, что по производительности она соответствует ведущим американским моделям, но требует гораздо меньше времени и ресурсов на обучение.

Предприниматель Олег Дерипаска в конце 2025 года задался вопросом о том, создадут ли в мире «хотя бы один» искусственный интеллект «с русским характером и мировоззрением». Бизнесмен, который ранее уже говорил о риске «проспать технологическую революцию», призвал подумать о будущем ИИ в России.

Авторы
Теги
Романов Илья
Microsoft Нейросеть США Африка Белоруссия Китай
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
