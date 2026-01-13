CNN сообщил о тестировании США вызывающего «гаванский синдром» устройства

Секретный аппарат тестируют больше года, выяснил CNN. Устройство было приобретено в результате операции за «миллионы долларов» в последние дни президентства Джо Байдена

Фото: Ian Waldie / Getty Images

Минобороны США больше года тестировало приобретенное в ходе тайной операции неизвестное устройство, которое, предположительно, может вызывать «гаванский синдром». Об этом сообщил CNN со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ситуации.

Устройство небольшого размера, которое может поместиться в рюкзак, было приобретено одним из подразделений Министерства внутренней безопасности (МВБ) в последние дни Джо Байдена на посту президента за «миллионы долларов». Точная стоимость не раскрывается, однако известно, что сумма была «восьмизначная», пояснили собеседники телеканала.

По данным источника телеканала, аппарат, который может поместиться в рюкзаке, генерирует импульсные радиоволны. CNN отметил, что именно их ряд чиновников и ученых называют причиной «гаванского синдрома». Также один из источников утверждает, что устройство содержит компоненты российского производства, однако оно не является «полностью российским».

Выяснить, как именно американскими спецслужбами был получен этот аппарат, CNN не удалось. МВБ долгое время сотрудничало с Пентагоном для операций по всему миру. У ведомства широкая юрисдикция расследования преступлений, связанных с таможенными нарушениями, включая распространение технологий США за рубежом.

Собеседники журналистов опасаются, что, если технология действительно существует и работает, она могла распространиться за пределы США.

«Гаванский синдром» получил свое название после инцидента, произошедшего в 2016 году на Кубе. Американские дипломаты пожаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой. В 2018 году подобные симптомы выявили у американского дипломата в Китае. В 2021 году на проявления «гаванского синдрома» пожаловались американские дипломаты в Германии, сообщила The Wall Street Journal. В том же году газета рассказала об эвакуации сотрудника ЦРУ из Сербии из-за таких же проблем.

В январе 2025-го пять из семи спецслужб США сочли «крайне маловероятным», что ответственность за случившееся с американскими дипломатами несут противники Вашингтона. Еще два агентства заявили, что виновными могут быть иностранные спецслужбы.

Власти России отвергали подозрения о причастности России к «гаванскому синдрому». «Все это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ», — сказал представитель президента Дмитрий Песков в 2024 году. Он отметил, что тема «гаванского синдрома» много лет «муссируется в прессе».