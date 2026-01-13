Онлайн-регистрация в отеле Radisson Blu стала доступна через Max

Фото: Андрей Любимов / РБК

Гостиничная сеть Radisson Hotel Group начала тестировать сервис предварительного оформления документов для заселения через национальный мессенджер Max. Об этом РБК сообщили в пресс-службе платформы.

Пока что заранее оформить документы можно только в отеле Radisson Blu на Ленинском проспекте в Москве. «Тестирование сервиса онлайн-регистрации в мессенджере Mах — важный шаг, который в перспективе может быть масштабирован на другие отели сети», — пояснила генеральный директор Radisson Hotel Group Виолетта Ромэро дэ Торрэс.

Для онлайн-регистрации необходимо забронировать номер на сайте отеля, после чего постояльцу на электронную почту придет ссылка на чат-бот в Max. Там пользователю нужно нажать кнопку «Предоставить данные» и дать согласие на портале «Госуслуги». Затем он должен вернуться на сайт отеля, где необходимая анкета будет заполнена автоматически. Для завершения регистрации необходимо только нажать кнопку «Отправить».

По словам вице-президента VK Фарита Хусноярова, новый сервис позволит постояльцам избежать очередей на ресепшен и сохранить время.

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте 2025 года. В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сервис стал национальным мессенджером. В декабре мессенджер Max объявил о преодолении отметки 75 млн зарегистрированных пользователей.