 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Онлайн-регистрация в отеле Radisson Blu стала доступна через Max

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Гостиничная сеть Radisson Hotel Group начала тестировать сервис предварительного оформления документов для заселения через национальный мессенджер Max. Об этом РБК сообщили в пресс-службе платформы.

Пока что заранее оформить документы можно только в отеле Radisson Blu на Ленинском проспекте в Москве. «Тестирование сервиса онлайн-регистрации в мессенджере Mах — важный шаг, который в перспективе может быть масштабирован на другие отели сети», — пояснила генеральный директор Radisson Hotel Group Виолетта Ромэро дэ Торрэс.

Для онлайн-регистрации необходимо забронировать номер на сайте отеля, после чего постояльцу на электронную почту придет ссылка на чат-бот в Max. Там пользователю нужно нажать кнопку «Предоставить данные» и дать согласие на портале «Госуслуги». Затем он должен вернуться на сайт отеля, где необходимая анкета будет заполнена автоматически. Для завершения регистрации необходимо только нажать кнопку «Отправить».

Путин утвердил подтверждение возраста в магазине через мессенджер Max
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По словам вице-президента VK Фарита Хусноярова, новый сервис позволит постояльцам избежать очередей на ресепшен и сохранить время.

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте 2025 года. В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сервис стал национальным мессенджером. В декабре мессенджер Max объявил о преодолении отметки 75 млн зарегистрированных пользователей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Мессенджер Max Radisson Москва регистрация
Материалы по теме
Мессенджер Max ответил на жалобы пользователей на сбой
Технологии и медиа
Россиянам начали приходить уведомления о создании домовых чатов в Max
Общество
Путин утвердил подтверждение возраста в магазине через мессенджер Max
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Самая титулованная синхронистка в истории возглавила сборную России Спорт, 17:19
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений о манипулировании и инсайдерах Инвестиции, 17:13
Бывшего пилота «Формулы-1» арестовали за нападение на человека Спорт, 17:06
Следователи нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра реликвии Общество, 17:02
Нурмагомедов назвал игроков «Реала» капризными после отставки Алонсо Спорт, 17:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Как возместить ущерб при повреждении машины коммунальщиками. Ответ юристов Авто, 16:54
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Главные изменения на российском авторынке в 2025 году. Тренды, цифры Авто, 16:42
Международные резервы России достигли рекорда Экономика, 16:41
Онлайн-регистрация в отеле Radisson Blu стала доступна через Max Технологии и медиа, 16:27
Microsoft предупредила о победе Китая в глобальной ИИ-гонке Технологии и медиа, 16:23
Суд оштрафовал комика Гудкова за пародию «Я — узкий» Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15