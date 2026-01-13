Бывшего пилота «Формулы-1» арестовали за нападение на человека

На соревнованиях по картингу в Техасе Пиццония ударил мужчину, который вступил в спор с его сыном

Антонио Пиццония, 2005 год (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Антонио Пиццония был арестован в Техасе (США) за нападение на человека. Об этом сообщает TMZ Sports.

Согласно опубликованной G1 Globo видеозаписи, во время соревнований по картингу между неизвестным мужчиной и сыном Пиццонии, который участвовал в соревнованиях, случился спор. Бывший гонщик заступился за своего ребенка и ударил мужчину.

После инцидента Пиццония арестовала полиция штата Техас. Позже он был освобожден и написал в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что поступил бы по-другому.

«Я в порядке. Я дома. Действительно, был эпизод, в котором сегодня я бы поступил по-другому. В тот момент я понял, что на моего сына, ребенка, оказывает давление другой взрослый, и инстинктивно его защитил», — написал бывший гонщик.

Пиццония дебютировал в «Формуле-1» в качестве тестового пилота в Williams в 2003 году. В том же году он перешел в Jaguar, где оставался до 2004 года, после вновь вернулся в Williams. Всего на его счету 20 этапов Гран-при, лучший результат — седьмое место.