Бывшего пилота «Формулы-1» арестовали за нападение на человека
Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Антонио Пиццония был арестован в Техасе (США) за нападение на человека. Об этом сообщает TMZ Sports.
Согласно опубликованной G1 Globo видеозаписи, во время соревнований по картингу между неизвестным мужчиной и сыном Пиццонии, который участвовал в соревнованиях, случился спор. Бывший гонщик заступился за своего ребенка и ударил мужчину.
После инцидента Пиццония арестовала полиция штата Техас. Позже он был освобожден и написал в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что поступил бы по-другому.
«Я в порядке. Я дома. Действительно, был эпизод, в котором сегодня я бы поступил по-другому. В тот момент я понял, что на моего сына, ребенка, оказывает давление другой взрослый, и инстинктивно его защитил», — написал бывший гонщик.
Пиццония дебютировал в «Формуле-1» в качестве тестового пилота в Williams в 2003 году. В том же году он перешел в Jaguar, где оставался до 2004 года, после вновь вернулся в Williams. Всего на его счету 20 этапов Гран-при, лучший результат — седьмое место.
