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Что случилось с «ВИМ-Авиа»: главное
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Что случилось с «ВИМ-Авиа»: главное
Проблемы «ВИМ-Авиа», 17:41
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Что случилось с «ВИМ-Авиа»: главное
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» остановила перевозку пассажиров, из-за этого пострадали десятки тысяч человек. Ответы на главные вопросы о проблемах перевозчика — в обзоре РБК
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Что случилось

22 сентября в московском аэропорту Домодедово были задержаны​ десятки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» как по российским, так и по международным направлениям. В Росавиации сообщили, что эти задержки связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями.

По данным ведомства, проблемы у «ВИМ-Авиа» начались из-за того, что авиакомпания приобрела в лизинг дальнемагистральные Airbus А330 и Boeing 777, но не рассчитала спрос на перевозки.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
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25 сентября один из владельцев «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено». «Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, изучаем возможности для введения внешнего антикризисного управления», — сказал он в интервью «России 24».

Компания объявила о прекращении чартерных рейсов. 26 сентября на ее сайте появилась инструкция для пассажиров, как возвратить купленные билеты.

Сколько пассажиров пострадали

По информации Росавиации, к 27 сентября за рубежом оставались около 38 тыс. клиентов авиакомпании. В «ВИМ-Авиа» называли другие данные, заявляя о 16 тыс. человек.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) число отдыхающих, которые могут пострадать из-за отмены чартерных рейсов авиакомпании, оценили в 100 тыс.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Что ждет пассажиров «ВИМ-Авиа»

26 сентября Росавиация провела экстренное совещание, посвященное проблеме. По информации ведомства, было «согласовано решение о выделении около 200 млн руб. из федерального бюджета следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях».

На встрече готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» выразили представители семи авиакомпаний — это «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

28 сентября министр транспорта Максим Соколов сообщил, что главной задачей сейчас является вывоз из-за рубежа тех клиентов «ВИМ-Авиа», отдых которых подошел к концу. Вторым в списке приоритетов он назвал выполнение регулярных рейсов на внутренних и международных линиях. Потом, по словам Соколова, можно приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета еще не наступила. «Последний пункт этого плана возможен только после того, как будут завершены вышеуказанные задачи», — сказал он.

В Минтрансе также сообщили​ о достигнутых договоренностях с аэропортами и российскими топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа».

По информации РБК, туроператорам, отправившим на отдых своих клиентов с билетами «ВИМ-Авиа», придется повторно оплатить их перевозку. По оценке АТОР, дополнительные расходы на это могут превысить $10 млн.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Когда закончат перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа»

Минтранс сообщил, что перевозка пассажиров с билетами на регулярные рейсы авиакомпании будет прекращена 16 октября. Пассажирам, которые приобрели билеты на более поздние даты, ведомство посоветовало сдать их по месту приобретения.

Что это за компания

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», зарегистрированная на территории Татарстана, была создана в октябре 2002 года. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — супруги Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы, которые также числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб.

По данным Росавиации, в 2016 году «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов. С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».

Рашид Мурсекаев (Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»)

Были ли проблемы у «ВИМ-Авиа» раньше

В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок: «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила компанию о возможном внесении ограничений в сертификат эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря новым самолетам.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в конце мая несколько десятков рейсов было отменено. В «ВИМ-Авиа» случившееся объяснили поздним возвратом самолетов с техобслуживания, а также сильно возросшим потоком пассажиров из-за начала сезона отпусков.

С проблемами удалось разобраться в течение трех недель: 19 июня в авиакомпании заявили, что ситуация с задержками рейсов полностью стабилизировалась и все рейсы выполняются вовремя. В Минтрансе сообщили о намерениях провести проверку в отношении авиакомпании и наказать виновных в срыве программы чартерных перевозок. Спустя сутки Приволжская транспортная прокуратура возбудила дело в отношении «ВИМ-Авиа» по факту задержки 173 рейсов, из-за которой пострадали более 30 тыс. человек.

Что ждет авиакомпанию

Первый иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» был подан 26 сентября: в Арбитражный суд Татарстана обратился Мосстройэкономбанк в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), требующий от авиаперевозчика почти 90 млн руб. Спустя два дня агентство отозвало иск из-за «социальной напряженности», заявив, что придержит его до момента, когда правительство решит вопрос о выделении государственной помощи авиакомпании.

Глава Росавиации ​Александр Нерадько заявлял, что у «ВИМ-Авиа» есть шесть банков-кредиторов, главный из них — «Зенит», а общая кредиторская задолженность составляет около 7 млрд руб. АТОР сообщила, что общий долг компании может составлять до 10 млрд руб., из которых 500 млн руб. она должна аэропорту Домодедово.

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«ВИМ-Авиа» стала шестой российской авиакомпанией за последние три года, проблемы которой могут привести к ее ликвидации. За это время банкротами были признаны «Московия», «Былина», «Татарстан», «Ак Барс Аэро» и «Трансаэро», будущее еще одной — «Когалымавиа» — будет определено на заседании суда 19 октября.

Как «ВИМ-Авиа» пыталась спастись

В день, когда «ВИМ-Авиа» сообщила о невозможности продолжать деятельность по перевозке пассажиров, стало известно, что за неделю до этого компания обратилась в правительство за поддержкой. Но глава Минтранса Максим Соколов заявил, что давать господдержку компании «ВИМ-Авиа» сейчас бессмысленно.

Максим Соколов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Компания не сумела добиться помощи и на региональном уровне: в Татарстане заявили, что не намерены оказывать поддержку «ВИМ-Авиа». «Правительство Татарстана не имеет никакого отношения к авиакомпании и ее обязательствам и не планирует оказывать поддержку», — заявил руководитель пресс-службы главы Татарстана Эдуард Хайруллин.

Кто виноват

На совещании с членами правительства 27 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал работу министра транспорта Максима Соколова и курирующего воздушный транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича.

«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят? Если ничего не видно за ними, что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может», — заявил Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Соколову, который, по словам президента, накануне сказал ему, что «ВИМ-Авиа» полностью соответствовала всем критериям, предъявляемым к перевозчикам.

«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал Путин министру.

Видео: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила запросить Росавиацию о причинах, по которым тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» застряли в аэропортах после приостановки полетов. «Росавиация должна была вмешаться еще на стадии, когда пошли сигналы о плохом финансовом положении компании, чтобы не допустить массовой продажи билетов и не допустить, чтобы наши граждане оказались в такой ситуации», — заявила она.

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Что ждет руководителей компании

25 сентября Следственный комитет завел дело в отношении неназванных должностных лиц «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. ​159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которых заподозрили в получении 1 млн руб. за счет реализации билетов, заведомо зная, что денег на исполнение обязательств по перевозке не хватит.

Александр Кочнев (Фото: Татьяна Белякова / ТАСС)

Вечером 27 сентября по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело перенаправили в главное управление СК по расследованию особо важных дел. В то же время стало известно, что владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию. По данным источника РБК, они отправились в Стамбул.

28 сентября появилась информация, что Мурсекаеву будет предъявлено заочное обвинение по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до десяти лет. «В том случае если Мурсекаев не явится на допрос к следователю, то будет объявлен в федеральный розыск, а затем в международный», — сообщил РБК источник в СКР.

В этот же день Следственный комитет сообщил о задержании генерального директора авиакомпании Александра Кочнева и ее главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой.

Автор: Артем Солодков.
Теги: авиация , «ВИМ-Авиа»
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