Олимпиада-2026⁠,
0

Букмекеры не верят в россиянку. Что происходит на Олимпиаде

Букмекеры дали Аделии Петросян второе место среди фавориток на золото ОИ
Сюжет
Олимпиада-2026
Во вторник, 17 февраля, на Олимпиаде выступит фигуристка Аделия Петросян — главная надежда России на медаль Игр-2026. О происходящем на Олимпиаде — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Кто из россиян выступит

20:45. Фигурное катание. Аделия Петросян (короткая программа).

12:00. Букмекеры называют фавориткой турнира одиночниц в фигурном катании японку Каори Сакамото, далее в числе претендентов на золотую медаль следуют россиянка Аделия Петросян и американка Алиса Лью.

11:00. Президент США Дональд Трамп планирует посетить финал мужского хоккейного турнира Олимпиады 2026 года в Италии в случае участия в матче за золото американской сборной, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Финальный матч пройдет в Милане 22 февраля, начало — 16:10 мск.

В рамках краткосрочного визита Трамп также намерен посетить церемонию закрытия Олимпиады, которая состоится поздним вечером 22 февраля в Вероне.

10:00. Сегодня на Играх-2026 выступит один представитель России. Фигуристка Аделия Петросян дебютирует на Олимпиаде. Она выйдет на лед в короткой программе под вторым номером. В заявку Петросян на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, передавал ТАСС.

09:00. В 11-й день Олимпиады будет разыграно семь комплектов наград.

В каких видах будут разыграны медали 17 февраля

15:00. Фристайл. Слоупстайл, женщины.

15:45. Лыжное двоеборье (большой трамплин + 10 км).

16:30. Биатлон (эстафета, мужчины).

18:28. Конькобежный спорт (командная гонка преследования — мужчины, женщины).

21:00. Бобслей (двойки — мужчины).

21:30 — Фристайл (биг-эйр — мужчины).

