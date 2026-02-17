Букмекеры не верят в россиянку. Что происходит на Олимпиаде
Кто из россиян выступит
20:45. Фигурное катание. Аделия Петросян (короткая программа).
12:00. Букмекеры называют фавориткой турнира одиночниц в фигурном катании японку Каори Сакамото, далее в числе претендентов на золотую медаль следуют россиянка Аделия Петросян и американка Алиса Лью.
11:00. Президент США Дональд Трамп планирует посетить финал мужского хоккейного турнира Олимпиады 2026 года в Италии в случае участия в матче за золото американской сборной, пишет итальянское издание Corriere della Sera.
Финальный матч пройдет в Милане 22 февраля, начало — 16:10 мск.
В рамках краткосрочного визита Трамп также намерен посетить церемонию закрытия Олимпиады, которая состоится поздним вечером 22 февраля в Вероне.
10:00. Сегодня на Играх-2026 выступит один представитель России. Фигуристка Аделия Петросян дебютирует на Олимпиаде. Она выйдет на лед в короткой программе под вторым номером. В заявку Петросян на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, передавал ТАСС.
09:00. В 11-й день Олимпиады будет разыграно семь комплектов наград.
В каких видах будут разыграны медали 17 февраля
15:00. Фристайл. Слоупстайл, женщины.
15:45. Лыжное двоеборье (большой трамплин + 10 км).
16:30. Биатлон (эстафета, мужчины).
18:28. Конькобежный спорт (командная гонка преследования — мужчины, женщины).
21:00. Бобслей (двойки — мужчины).
21:30 — Фристайл (биг-эйр — мужчины).
