Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде

Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро опередили сборные Норвегии и Швеции, которым достались серебро и бронза. Фийон Майе выиграл пятое в карьере олимпийское золото

Кентен Фийон Майе (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французские биатлонисты стали победителями эстафеты 4x7,5 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро показали результат 1 час 19 минут 55,2 секунды, затратив девять дополнительных патронов и один раз уйдя на штрафной круг.

Второе место заняла сборная Норвегии (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Легрейд, Ветле Кристиансен) с отставанием в 9,8 секунды (шесть дополнительных патронов; без штрафных кругов). Третьими стали шведы Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон (+57,5; 0+6).

Фийон Майе стал пятикратным олимпийским чемпионом. В Италии он ранее выиграл смешанную эстафету и спринт, а в Пекине победил в пасьюте и индивидуальной гонке. Перро выиграл свое второе в карьере олимпийское золото, Клод и Жаклен — первое.

Французы впервые в истории выиграли золото в мужской эстафете на Олимпиаде.

Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.